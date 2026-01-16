В Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковал враг - Шмыгаль

В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась российским ударам. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

По объектам критической инфраструктуры россияне работают всем своим арсеналом - баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак - сказал Шмыгаль.

По его словам, "сейчас интенсивность только растет, удары происходят ежедневно".

В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам врага. Выбиты тысячи мегаватт генерации - подчеркнул Шмыгаль.

