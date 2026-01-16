В Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковал враг - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что все украинские электростанции подверглись российским ударам. По его словам, враг нанес 612 атак по энергетике в прошлом году.
В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась российским ударам. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.
По объектам критической инфраструктуры россияне работают всем своим арсеналом - баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак
По его словам, "сейчас интенсивность только растет, удары происходят ежедневно".
В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам врага. Выбиты тысячи мегаватт генерации
Правила передвижения во время комендантского часа меняют: Шмыгаль объяснил, что разрешат16.01.26, 08:49 • 2442 просмотра