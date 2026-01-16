$43.180.08
В Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковал враг - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что все украинские электростанции подверглись российским ударам. По его словам, враг нанес 612 атак по энергетике в прошлом году.

В Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковал враг - Шмыгаль

В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась российским ударам. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

По объектам критической инфраструктуры россияне работают всем своим арсеналом - баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак

- сказал Шмыгаль.

По его словам, "сейчас интенсивность только растет, удары происходят ежедневно".

В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам врага. Выбиты тысячи мегаватт генерации

- подчеркнул Шмыгаль.

Юлия Шрамко

