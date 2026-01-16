$43.180.08
В Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не атакував ворог - Шмигаль

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що всі українські електростанції зазнали російських ударів. За його словами, ворог завдав 612 атак по енергетиці минулого року.

В Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не атакував ворог - Шмигаль

В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала російських ударів. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

По об'єктах критичної інфраструктури росіяни працюють усім своїм арсеналом - балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони. За минулий рік вони завдали по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак

- сказав Шмигаль.

З його слів, "зараз інтенсивність лише зростає, удари відбуваються щодня".

В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів ворога. Вибито тисячі мегават генерації

- наголосив Шмигаль.

Правила пересування під час комендантської години змінюють: Шмигаль пояснив, що дозволять16.01.26, 08:49 • 2410 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна
Денис Шмигаль