В Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не атакував ворог - Шмигаль

В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала російських ударів. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

По об'єктах критичної інфраструктури росіяни працюють усім своїм арсеналом - балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони. За минулий рік вони завдали по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак - сказав Шмигаль.

З його слів, "зараз інтенсивність лише зростає, удари відбуваються щодня".

В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів ворога. Вибито тисячі мегават генерації - наголосив Шмигаль.

