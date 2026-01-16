В Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не атакував ворог - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що всі українські електростанції зазнали російських ударів. За його словами, ворог завдав 612 атак по енергетиці минулого року.
В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала російських ударів. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.
По об'єктах критичної інфраструктури росіяни працюють усім своїм арсеналом - балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони. За минулий рік вони завдали по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак
З його слів, "зараз інтенсивність лише зростає, удари відбуваються щодня".
В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів ворога. Вибито тисячі мегават генерації
