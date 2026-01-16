Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр

В Україні є запаси пального на понад 20 днів й імпорт продовжується. Запаси газу також є, обмежень по газу не застосовується. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

Ситуацію з пальним тримаємо на контролі, це стосується і бензину, і дизелю. Маємо запасів на більше 20 днів. Імпорт продовжуємо - повідомив Шмигаль.

Міністр енергетики додав:

Ситуація із запасами газу так само контрольована. Імпорт триває, видобуток триває. Газова інфраструктура теж під постійними атаками. Тут без деталей. Але запаси маємо. Обмежень по газу не застосовуємо, відновлюємо і посилюємо захист

