Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Из-за энергетического кризиса в Киеве продление зимних каникул – до 1 февраля 2026 года. Решение касается учреждений общего среднего, профессионального, предвысшего и высшего образования.

Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования

Зимние каникулы в Киеве должны быть продлены до 1 февраля 2026 года в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике, в других регионах - с учетом решений комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в пятницу министр образования и науки Оксен Лисовой в Telegram, пишет УНН.

Учитывая чрезвычайную ситуацию в энергетике, в Киеве должны быть продлены или введены зимние каникулы до 1 февраля 2026 года в учреждениях общего среднего, профессионального, предвысшего и высшего образования

- отметил министр.

По решению правительства, по его словам, "мы должны совместно с Киевской военно-гражданской администрацией проработать этот вопрос".

"Было принято решение по городу Киеву продлить каникулы до 1 февраля, чтобы сегодня в частности сэкономить и электроэнергию, немного сэкономить тепла для людей в домах - до 1 февраля, такое решение правительством принято. Сегодня это постановление будет опубликовано и соответственно оно сегодня в этой части вступит в силу", - подтвердил во время заседания в ВР первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль.

В других регионах решения о дистанционном обучении или продлении каникул во всех учебных заведениях до 1 февраля 2026 года должны приниматься с учетом решений комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

- отметил глава МОН Лисовой.

Образовательный омбудсмен предлагает отработку уроков за счет отмены весенних каникул или продления обучения в июне

Юлия Шрамко

КиевОбразование
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины
Киев