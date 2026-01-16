Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования

Зимние каникулы в Киеве должны быть продлены до 1 февраля 2026 года в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике, в других регионах - с учетом решений комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в пятницу министр образования и науки Оксен Лисовой в Telegram, пишет УНН.

Учитывая чрезвычайную ситуацию в энергетике, в Киеве должны быть продлены или введены зимние каникулы до 1 февраля 2026 года в учреждениях общего среднего, профессионального, предвысшего и высшего образования - отметил министр.

По решению правительства, по его словам, "мы должны совместно с Киевской военно-гражданской администрацией проработать этот вопрос".

"Было принято решение по городу Киеву продлить каникулы до 1 февраля, чтобы сегодня в частности сэкономить и электроэнергию, немного сэкономить тепла для людей в домах - до 1 февраля, такое решение правительством принято. Сегодня это постановление будет опубликовано и соответственно оно сегодня в этой части вступит в силу", - подтвердил во время заседания в ВР первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль.

В других регионах решения о дистанционном обучении или продлении каникул во всех учебных заведениях до 1 февраля 2026 года должны приниматься с учетом решений комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - отметил глава МОН Лисовой.

