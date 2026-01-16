$43.180.08
08:50 • 1702 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 7616 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 14602 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 19125 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 30328 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 35166 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 72000 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 82058 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39707 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 35333 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
Публікації
Ексклюзиви
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Через енергетичну кризу в Києві продовження зимових канікул - до 1 лютого 2026 року. Рішення стосується закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти

Зимові канікули в Києві мають продовжити до 1 лютого 2026 року з огляду на надзвичайну ситуацію в енергетиці, в інших регіонах - з урахуванням рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у п'ятницю міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Telegram, пише УНН.

З огляду на надзвичайну ситуацію в енергетиці, у Києві мають продовжити або запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти

- зазначив міністр.

За рішенням уряду, з його слів, "маємо спільно з Київською військово-цивільною адміністрацією пропрацювати це питання".

"Було прийнято рішення по місту Києву продовжити канікули до 1 лютого, щоб сьогодні зокрема зекономити і електроенергію, трохи зекономити тепла для людей в будинках - до 1 лютого, таке рішення урядом прийнято. Сьогодні ця постанова буде опублікована і відповідно вона сьогодні у цій частині вступить в силу", - підтвердив під час засідання у ВР перший віцепремʼєр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

В інших регіонах рішення щодо дистанційного навчання чи подовження канікул у всіх закладах освіти до 1 лютого 2026 року мають ухвалюватися з урахуванням рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

- зазначив очільник МОН Лісовий.

Освітній омбудсмен пропонує відпрацювання уроків за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні15.01.26, 22:15 • 2172 перегляди

Юлія Шрамко

