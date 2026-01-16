Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти

Зимові канікули в Києві мають продовжити до 1 лютого 2026 року з огляду на надзвичайну ситуацію в енергетиці, в інших регіонах - з урахуванням рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у п'ятницю міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Telegram, пише УНН.

З огляду на надзвичайну ситуацію в енергетиці, у Києві мають продовжити або запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року в закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти - зазначив міністр.

За рішенням уряду, з його слів, "маємо спільно з Київською військово-цивільною адміністрацією пропрацювати це питання".

"Було прийнято рішення по місту Києву продовжити канікули до 1 лютого, щоб сьогодні зокрема зекономити і електроенергію, трохи зекономити тепла для людей в будинках - до 1 лютого, таке рішення урядом прийнято. Сьогодні ця постанова буде опублікована і відповідно вона сьогодні у цій частині вступить в силу", - підтвердив під час засідання у ВР перший віцепремʼєр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

В інших регіонах рішення щодо дистанційного навчання чи подовження канікул у всіх закладах освіти до 1 лютого 2026 року мають ухвалюватися з урахуванням рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - зазначив очільник МОН Лісовий.

Освітній омбудсмен пропонує відпрацювання уроків за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні