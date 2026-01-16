Отключения света 16 января: в Сумской и Полтавской областях введены аварийные графики

В пятницу, 16 января, в Украине продолжают действовать отключения света, а в Сумской и Полтавской областях применены графики аварийных отключений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Сумыоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго".

Детали

В 8:41 16 января, в Полтавской и Сумской областях введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей.

Причиной стали повреждения энергосистемы в результате атаки российской армии.

Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых, обратите на это внимание - заявили энергетики.

Напомним

В Укрэнерго сообщили о применении графиков почасовых отключений и ограничении мощности 16 января по всей Украине.