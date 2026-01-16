Відключення світла 16 січня: на Сумщині та Полтавщині запроваджені аварійні графіки

У п’ятницю, 16 січня, в Україні продовжують діяти відключення світла, а в Сумській і Полтавській областях застосовані графіки аварійних відключень. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Сумиобленерго" і "Полтаваобленерго".

Деталі

О 8:41 16 січня, в Полтавській і Сумській областях запроваджені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів.

Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок атаки російської армії.

Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу - заявили енергетики.

Нагадаємо

В Укренерго повідомили про застосування графіків погодинних відключень та обмеження потужності 16 січня по всій Україні.