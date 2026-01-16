$43.180.08
Графики отключений электроэнергии
Свириденко раскрыла задачи нового министра обороны Федорова по ситуации с ТЦК

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Премьер Юлия Свириденко заявила, что Михаил Федоров, как министр обороны, имеет задачу повысить мотивацию военных. Это будет достигнуто через введение контрактной службы и другие инструменты.

Свириденко раскрыла задачи нового министра обороны Федорова по ситуации с ТЦК

Новый министр обороны Михаил Федоров, на фоне вопроса "бусификации" ТЦК, имеет задачу повысить мотивацию военных - через введение контрактной службы и другие инструменты, сообщила во время часа вопросов к правительству в парламенте Премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Перед Михаилом Федоровым как министром обороны одна из задач стоит это повышение мотивации военных через введение контрактной службы и других инструментов. Поэтому, я считаю, что он взял это в работу, и мы конечно все понимаем, какой негативный эффект это имеет в целом на призыв, поэтому конечно над этим работаем, но это не такая простая задача в условиях полномасштабного вторжения

- ответила Премьер Юлия Свириденко на вопрос нардепа Георгия Мазурашу относительно "бусификации" ТЦК и что нужно повышать мотивацию военных, а не гоняться за людьми.

"Проблему ТЦК игнорировать невозможно" - Федоров14.01.26, 12:49 • 4038 просмотров

Юлия Шрамко

