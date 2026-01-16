Свириденко раскрыла задачи нового министра обороны Федорова по ситуации с ТЦК

Новый министр обороны Михаил Федоров, на фоне вопроса "бусификации" ТЦК, имеет задачу повысить мотивацию военных - через введение контрактной службы и другие инструменты, сообщила во время часа вопросов к правительству в парламенте Премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Перед Михаилом Федоровым как министром обороны одна из задач стоит это повышение мотивации военных через введение контрактной службы и других инструментов. Поэтому, я считаю, что он взял это в работу, и мы конечно все понимаем, какой негативный эффект это имеет в целом на призыв, поэтому конечно над этим работаем, но это не такая простая задача в условиях полномасштабного вторжения