Свириденко розкрила завдання нового міністра оборони Федорова щодо ситуації з ТЦК

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:00 • 4750 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 11769 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 17163 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 28415 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 33653 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 69908 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 80080 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39534 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 35179 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 54730 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран16 січня, 00:11 • 10723 перегляди
Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану16 січня, 00:25 • 13507 перегляди
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo04:12 • 8944 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto04:55 • 12641 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto05:20 • 10411 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 21597 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 53918 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 69896 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 80072 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 66519 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Ніколас Мадуро
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Катар
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 13683 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 26156 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 47658 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 81222 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 71960 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Truth Social

Свириденко розкрила завдання нового міністра оборони Федорова щодо ситуації з ТЦК

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Прем'єр Юлія Свириденко заявила, що Михайло Федоров, як міністр оборони, має завдання підвищити мотивацію військових. Це буде досягнуто через запровадження контрактної служби та інші інструменти.

Свириденко розкрила завдання нового міністра оборони Федорова щодо ситуації з ТЦК

Новий міністр оборони Михайло Федоров, на тлі питання "бусифікації" ТЦК, має завдання підвищити мотивацію військових - через запровадження контрактної служби та інші інструменти, повідомила під час години запитань до уряду у парламенті Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

Перед Михайлом Федоровим як міністром оборони одна із задач стоїть це підвищення мотивації військових через запровадження контрактної служби й інших інструментів. Тому, я вважаю, що він взяв це в роботу, і ми звичайно всі розуміємо, який негативний ефект це має в цілому на призов, тому звичайно над цим працюємо, але це не є така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення

- відповіла Прем'єр Юлія Свириденко на запитання нардепа Георгія Мазурашу щодо "бусифікації" ТЦК і що треба підвищувати мотивацію військових, а не ганятися за людьми.

"Проблему ТЦК ігнорувати неможливо” - Федоров14.01.26, 12:49 • 4038 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Юлія Свириденко
Михайло Федоров