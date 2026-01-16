Свириденко розкрила завдання нового міністра оборони Федорова щодо ситуації з ТЦК
Київ • УНН
Прем'єр Юлія Свириденко заявила, що Михайло Федоров, як міністр оборони, має завдання підвищити мотивацію військових. Це буде досягнуто через запровадження контрактної служби та інші інструменти.
Новий міністр оборони Михайло Федоров, на тлі питання "бусифікації" ТЦК, має завдання підвищити мотивацію військових - через запровадження контрактної служби та інші інструменти, повідомила під час години запитань до уряду у парламенті Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.
Перед Михайлом Федоровим як міністром оборони одна із задач стоїть це підвищення мотивації військових через запровадження контрактної служби й інших інструментів. Тому, я вважаю, що він взяв це в роботу, і ми звичайно всі розуміємо, який негативний ефект це має в цілому на призов, тому звичайно над цим працюємо, але це не є така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення
