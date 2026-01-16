Свириденко розкрила завдання нового міністра оборони Федорова щодо ситуації з ТЦК

Новий міністр оборони Михайло Федоров, на тлі питання "бусифікації" ТЦК, має завдання підвищити мотивацію військових - через запровадження контрактної служби та інші інструменти, повідомила під час години запитань до уряду у парламенті Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.

Перед Михайлом Федоровим як міністром оборони одна із задач стоїть це підвищення мотивації військових через запровадження контрактної служби й інших інструментів. Тому, я вважаю, що він взяв це в роботу, і ми звичайно всі розуміємо, який негативний ефект це має в цілому на призов, тому звичайно над цим працюємо, але це не є така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення