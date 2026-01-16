Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что работает в куртке в собственном кабинете из-за холода. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

Я температуру в кабинете не мерил, довольно прохладно, нахожусь в куртке в кабинете - сказал Шмыгаль.

Напомним

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде, по меньшей мере в одном из комитетов, не было отопления и воды после атаки РФ 9 января.