Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода
Киев • УНН
Первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что работает в куртке из-за холода в своем кабинете. Ранее в Верховной Раде после атаки РФ не было отопления и воды в одном из комитетов.
Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что работает в куртке в собственном кабинете из-за холода. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.
Я температуру в кабинете не мерил, довольно прохладно, нахожусь в куртке в кабинете
Напомним
Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде, по меньшей мере в одном из комитетов, не было отопления и воды после атаки РФ 9 января.