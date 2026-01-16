Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:02 • 2028 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 2766 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 8348 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 15953 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 21527 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 22394 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 33032 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 36781 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 75301 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 84943 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo16 января, 04:12 • 13479 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 16816 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 14424 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения07:17 • 11100 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях07:54 • 9192 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 25654 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 57856 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 75308 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 84949 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 69835 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Владимир Зеленский
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Великобритания
Чешская Республика
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 1728 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 15468 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 27741 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 49116 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 82667 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Truth Social
Дипломатка

Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода

Киев • УНН

 • 1734 просмотра

Первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что работает в куртке из-за холода в своем кабинете. Ранее в Верховной Раде после атаки РФ не было отопления и воды в одном из комитетов.

Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что работает в куртке в собственном кабинете из-за холода. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

Я температуру в кабинете не мерил, довольно прохладно, нахожусь в куртке в кабинете

- сказал Шмыгаль.

Напомним

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде, по меньшей мере в одном из комитетов, не было отопления и воды после атаки РФ 9 января.

Юлия Шрамко

ПолитикаУНН Lite
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Денис Шмыгаль