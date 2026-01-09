Один з комітетів у Раді без опалення і води після атаки рф - нардеп

$42.990.27
50.180.25
uken
07:26 • 9328 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 13665 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 14051 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 53056 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 55441 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 42913 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 58782 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32266 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20811 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16960 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.9м/с
84%
729мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах8 січня, 23:26 • 26784 перегляди
російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронівVideo8 січня, 23:58 • 8930 перегляди
Атака на Київ: дві людини загинули, кількість поранених зростає9 січня, 00:18 • 12993 перегляди
Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені9 січня, 01:22 • 7592 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT9 січня, 03:02 • 12401 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 32399 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 53052 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 36335 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 58778 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 86164 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 45859 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 49086 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 71847 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 90639 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 131734 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Fox News
The New York Times

Один з комітетів у Раді без опалення і води після атаки рф - нардеп

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в одному з комітетів Верховної Ради немає опалення та води після атаки РФ. Електроенергія наразі є.

Один з комітетів у Раді без опалення і води після атаки рф - нардеп

У Верховній Раді, щонайменше в одному з комітетів, немає опалення і води після атаки рф, але електроенергія є, повідомив у п'ятницю народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Просто скажу, що в Раді (ну щонайменше у Комітеті) немає ані опалення, ані води теж. Світло начебто поки є

- написав Железняк.

Нагадаємо

У Києві внаслідок атаки рф, яка тривала майже 5 годин, залишилися без світла понад 500 тисяч споживачів, є перебої з водою, ворог цілеспрямовано атакував районні котельні, про що повідомила Прем'єр Юлія Свириденко.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Київ