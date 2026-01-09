Один з комітетів у Раді без опалення і води після атаки рф - нардеп
Київ • УНН
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в одному з комітетів Верховної Ради немає опалення та води після атаки РФ. Електроенергія наразі є.
У Верховній Раді, щонайменше в одному з комітетів, немає опалення і води після атаки рф, але електроенергія є, повідомив у п'ятницю народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
Просто скажу, що в Раді (ну щонайменше у Комітеті) немає ані опалення, ані води теж. Світло начебто поки є
Нагадаємо
У Києві внаслідок атаки рф, яка тривала майже 5 годин, залишилися без світла понад 500 тисяч споживачів, є перебої з водою, ворог цілеспрямовано атакував районні котельні, про що повідомила Прем'єр Юлія Свириденко.