Один из комитетов Рады без отопления и воды после атаки рф - нардеп

$42.990.27
50.180.25
ukenru
07:26 • 9784 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 14069 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 14395 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 53722 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 55805 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 43169 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 59206 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32354 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20863 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16993 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
5.9м/с
84%
729мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дроновVideo8 января, 23:58 • 9384 просмотра
Атака на Киев: два человека погибли, число раненых растет9 января, 00:18 • 13230 просмотра
Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА9 января, 00:53 • 5622 просмотра
Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены9 января, 01:22 • 8028 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 12656 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 32767 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 53722 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 36645 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 59207 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 86453 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Львовская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 46013 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 49241 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 71975 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 90766 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 131863 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фокс Ньюс
The New York Times

Один из комитетов Рады без отопления и воды после атаки рф - нардеп

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в одном из комитетов Верховной Рады нет отопления и воды после атаки рф. Электроэнергия пока есть.

Один из комитетов Рады без отопления и воды после атаки рф - нардеп

В Верховной Раде, по меньшей мере в одном из комитетов, нет отопления и воды после атаки рф, но электроэнергия есть, сообщил в пятницу народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

Просто скажу, что в Раде (ну по меньшей мере в Комитете) нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде пока есть

- написал Железняк.

Напомним

В Киеве в результате атаки рф, которая длилась почти 5 часов, остались без света более 500 тысяч потребителей, есть перебои с водой, враг целенаправленно атаковал районные котельные, о чем сообщила Премьер Юлия Свириденко.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Киев