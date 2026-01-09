Один из комитетов Рады без отопления и воды после атаки рф - нардеп
Киев • УНН
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в одном из комитетов Верховной Рады нет отопления и воды после атаки рф. Электроэнергия пока есть.
В Верховной Раде, по меньшей мере в одном из комитетов, нет отопления и воды после атаки рф, но электроэнергия есть, сообщил в пятницу народный депутат из налогового комитета Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.
Просто скажу, что в Раде (ну по меньшей мере в Комитете) нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде пока есть
Напомним
В Киеве в результате атаки рф, которая длилась почти 5 часов, остались без света более 500 тысяч потребителей, есть перебои с водой, враг целенаправленно атаковал районные котельные, о чем сообщила Премьер Юлия Свириденко.