Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що працює в куртці у власному кабінеті через холод. Про це він сказав під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

Я температуру в кабінеті не міряв, доволі прохолодно, знаходжусь в куртці в кабінеті - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді, щонайменше в одному з комітетів, не було опалення та води після атаки рф 9 січня.