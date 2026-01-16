Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод
Київ • УНН
Перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що працює в куртці через холод у своєму кабінеті. Раніше у Верховній Раді після атаки РФ не було опалення та води в одному з комітетів.
Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що працює в куртці у власному кабінеті через холод. Про це він сказав під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.
Я температуру в кабінеті не міряв, доволі прохолодно, знаходжусь в куртці в кабінеті
Нагадаємо
Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді, щонайменше в одному з комітетів, не було опалення та води після атаки рф 9 січня.