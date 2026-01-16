Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:02 • 1160 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 1680 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 6786 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 14537 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 20288 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 21954 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 32639 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 36586 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 74839 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 84487 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 13080 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 16408 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 14083 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу07:17 • 9974 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 8552 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 25257 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 57475 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 74839 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 84488 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 69517 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Велика Британія
Чехія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 1500 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 15293 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 27568 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 48960 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 82509 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Truth Social
Дипломатка

Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

Перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що працює в куртці через холод у своєму кабінеті. Раніше у Верховній Раді після атаки РФ не було опалення та води в одному з комітетів.

Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що працює в куртці у власному кабінеті через холод. Про це він сказав під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

Я температуру в кабінеті не міряв, доволі прохолодно, знаходжусь в куртці в кабінеті

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді, щонайменше в одному з комітетів, не було опалення та води після атаки рф 9 січня.

Юлія Шрамко

ПолітикаУНН Lite
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Денис Шмигаль