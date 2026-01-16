Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины

Лондон объявил о предоставлении дополнительного пакета финансовой помощи в размере 20 миллионов фунтов стерлингов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Решение было обнародовано на сайте правительства Британии в пятницу, 16 января, в первую годовщину подписания исторического соглашения о 100-летнем партнерстве между странами. Об этом пишет УНН.

Детали

Финансирование направлено на ремонт и защиту энергообъектов, пострадавших от усиленных российских атак.

Сотни тысяч украинцев, включая детей и школы, остались без отопления и электроэнергии из-за падения температуры по всей Украине до -20°C. Средства помогут обеспечить жизнедеятельность больниц, школ и жилых домов - говорится на сайте правительства.

Инвестиции в будущее: образование и партнерство

Помимо энергетики, Британия расширяет программу школьного побратимства:

К проекту "100 лет партнерства" в течение следующих трех лет присоединятся еще 300 школ;

Программа охватит более 54 000 учащихся из обеих стран, способствуя культурному обмену и обучению.

Народ Украины не должен сомневаться - мы будем с вами сегодня, завтра и в течение следующих 100 лет - подчеркнул премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Масштабы поддержки

С учетом нового пакета, общая поддержка энергетического сектора Украины со стороны Великобритании уже превысила 470 миллионов фунтов. Кроме того, за последний год стороны укрепили оборонное сотрудничество, в частности заключив соглашение на 1,6 миллиарда фунтов на поставку современных ракет ПВО.

Британское правительство подчеркивает, что эти шаги являются частью стратегии долгосрочной безопасности, которая гарантирует, что Россия никогда больше не сможет безнаказанно совершать акты варварства против суверенного государства.

