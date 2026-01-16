Враг снова атаковал Житомирщину: что известно о последствиях

Россия ночью снова ударила по Житомирской области, уже в течение недели атакуя критическую инфраструктуру региона, сообщил в пятницу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

В течение недели враг систематически наносит удары по критической инфраструктуре Житомирщины. Этой ночью под ударами снова оказались объекты в Коростенском районе области. Жертв и пострадавших нет - написал Бунечко.

По его словам, все специальные и экстренные службы сработали профессионально и оперативно, "продолжается устранение последствий вражеских ударов".

россия ночью снова атаковала критическую инфраструктуру в Житомирской области