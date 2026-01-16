Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки

росія вночі знову вдарила по Житомирській області, уже протягом тижня атакуючи критичну інфраструктуру регіону, повідомив у п'ятницю голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.

Протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини. Цієї ночі під ударами знову опинилися об'єкти в Коростенському районі області. Жертв та постраждалих немає - написав Бунечко.

З його слів, усі спеціальні та екстрені служби спрацювали професійно та оперативно, "триває усування наслідків ворожих ударів".

