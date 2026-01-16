Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки

$43.180.08
Ексклюзив
08:00 • 462 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 5612 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 14253 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 25523 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 31392 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 66694 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 77051 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39200 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 34887 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 54221 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Популярнi новини
США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран16 січня, 00:11 • 7222 перегляди
Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану16 січня, 00:25 • 10983 перегляди
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo04:12 • 4058 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto04:55 • 10075 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto05:20 • 5840 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 19150 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 51585 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 66679 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 77037 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 64551 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Керолайн Левітт
Ніколас Мадуро
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Білий дім
Венесуела
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 12696 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 25258 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 46789 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 80387 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 71168 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Цієї ночі об'єкти в Коростенському районі Житомирщини опинилися під ударами. Жертв та постраждалих немає, триває усунення наслідків ворожих атак.

Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки

росія вночі знову вдарила по Житомирській області, уже протягом тижня атакуючи критичну інфраструктуру регіону, повідомив у п'ятницю голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.

Протягом тижня ворог систематично завдає ударів по критичній інфраструктурі Житомирщини. Цієї ночі під ударами знову опинилися об'єкти в Коростенському районі області. Жертв та постраждалих немає

- написав Бунечко.

З його слів, усі спеціальні та екстрені служби спрацювали професійно та оперативно, "триває усування наслідків ворожих ударів".

росія вночі знову атакувала критичну інфраструктуру на Житомирщині15.01.26, 08:52 • 3614 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Житомирська область