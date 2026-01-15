$43.180.08
06:16 • 1148 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
02:34 • 25949 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 26770 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 28703 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 29406 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 25204 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 21483 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 19121 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 16003 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 15194 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 32185 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 43460 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 50486 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 66479 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 76508 перегляди
росія вночі знову атакувала критичну інфраструктуру на Житомирщині

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Вночі Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині. Постраждалих немає, ремонтні бригади відновлюють пошкодження.

росія вночі знову атакувала критичну інфраструктуру на Житомирщині

У Житомирській області росія вночі знову атакувала об'єкти критичної інфраструктури, повідомив у четвер голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.

Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхіднішіх для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі росія завдала ударів по об'єктам критичної інфраструктури в Житомирському та Коростеньському районах області. Внаслідок ударів з повітря ніхто не постраждав. Пожежі локалізовані

- написав Бунечко.

Ремонтні бригади, з його слів, "продовжують відновлювати критичну інфраструктуру кожної хвилини, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень".

рф атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: деталі13.01.26, 09:30 • 5640 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Морози в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Житомирська область