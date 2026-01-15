росія вночі знову атакувала критичну інфраструктуру на Житомирщині
Київ • УНН
Вночі Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури на Житомирщині. Постраждалих немає, ремонтні бригади відновлюють пошкодження.
У Житомирській області росія вночі знову атакувала об'єкти критичної інфраструктури, повідомив у четвер голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.
Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхіднішіх для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі росія завдала ударів по об'єктам критичної інфраструктури в Житомирському та Коростеньському районах області. Внаслідок ударів з повітря ніхто не постраждав. Пожежі локалізовані
Ремонтні бригади, з його слів, "продовжують відновлювати критичну інфраструктуру кожної хвилини, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень".
рф атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: деталі13.01.26, 09:30 • 5640 переглядiв