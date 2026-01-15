росія вночі знову атакувала критичну інфраструктуру на Житомирщині

У Житомирській області росія вночі знову атакувала об'єкти критичної інфраструктури, повідомив у четвер голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.

Ворог не припиняє спроб позбавити нас найнеобхіднішіх для життя послуг у розпал зимових морозів. Сьогодні вночі росія завдала ударів по об'єктам критичної інфраструктури в Житомирському та Коростеньському районах області. Внаслідок ударів з повітря ніхто не постраждав. Пожежі локалізовані