рф атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: деталі
Київ • УНН
Вночі ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури в Коростенському та Звягельському районах Житомирщини. Загиблих та постраждалих немає, рятувальники ліквідовують пожежу.
росія атакувала критичну інфраструктуру Житомирської області вночі, сталася пожежа, повідомив у вівторок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.
Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру Житомирщини. Сьогодні вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та Звягельському районах. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає
З його слів, рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, що виникла на місці ворожого удару. Спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
