рф атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: деталі

росія атакувала критичну інфраструктуру Житомирської області вночі, сталася пожежа, повідомив у вівторок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Telegram, пише УНН.

Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру Житомирщини. Сьогодні вночі під ударами опинилися декілька об'єктів в Коростенському та Звягельському районах. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає - написав Бунечко.

З його слів, рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, що виникла на місці ворожого удару. Спеціальні служби обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами