Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами
Київ • УНН
У ніч на 13 січня в Києві пролунало кілька вибухів. Начальник КМВА уточнив, що ворог атакує столицю балістичними ракетами.
У Києві в рніч на вівторок, 13 січня, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє УНН,
Деталі
О 1:09 Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців столиці про небезпеку.
Київ в укриття!
Згодом начальник Київської МВА Тимур Ткаченко уточнив, що росіяни атакують столицю балістичними ракетами.
Незабаром мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці.
Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
Нагадаємо
Напередодні внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю в Солом'янському районі Києва виникла пожежа, яку локалізували. Уламки також пошкодили житловий будинок, вибивши вікна та спричинивши пожежу.
