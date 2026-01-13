Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами

У Києві в рніч на вівторок, 13 січня, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє УНН,

Деталі

О 1:09 Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців столиці про небезпеку.

Київ в укриття! - йшлося у повідомленні.

Згодом начальник Київської МВА Тимур Ткаченко уточнив, що росіяни атакують столицю балістичними ракетами.

Незабаром мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці.

Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях! - закликав Кличко.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю в Солом'янському районі Києва виникла пожежа, яку локалізували. Уламки також пошкодили житловий будинок, вибивши вікна та спричинивши пожежу.

Київ зазнав майже 5-годинної атаки рф: понад 500 тис. споживачів без світла, ворог бив по котельнях - Прем'єр