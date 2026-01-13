$43.080.09
19:13 • 7532 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 12605 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 12684 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 14673 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 25060 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 17020 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 18819 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 39379 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 37309 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29580 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У ніч на 13 січня в Києві пролунало кілька вибухів. Начальник КМВА уточнив, що ворог атакує столицю балістичними ракетами.

Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами

У Києві в рніч на вівторок, 13 січня, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє УНН,

Деталі

О 1:09 Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців столиці про небезпеку.

Київ в укриття!

- йшлося у повідомленні.

Згодом начальник Київської МВА Тимур Ткаченко уточнив, що росіяни атакують столицю балістичними ракетами.

Незабаром мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці.

Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

- закликав Кличко.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю в Солом'янському районі Києва виникла пожежа, яку локалізували. Уламки також пошкодили житловий будинок, вибивши вікна та спричинивши пожежу.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
