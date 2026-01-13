Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами

В Киеве в ночь на вторник, 13 января, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает УНН,

Подробности

В 1:09 Воздушные силы ВСУ предупредили жителей столицы об опасности.

Киев в укрытие! - говорилось в сообщении.

Впоследствии начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко уточнил, что россияне атакуют столицу баллистическими ракетами.

Вскоре мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.

Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! - призвал Кличко.

Напомним

Накануне в результате попадания БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе Киева возник пожар, который локализовали. Обломки также повредили жилой дом, выбив окна и вызвав пожар.

