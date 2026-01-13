$43.080.09
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами

Киев

В ночь на 13 января в Киеве прогремело несколько взрывов. Начальник КГВА уточнил, что враг атакует столицу баллистическими ракетами.

Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами

В Киеве в ночь на вторник, 13 января, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает УНН,

Подробности

В 1:09 Воздушные силы ВСУ предупредили жителей столицы об опасности.

Киев в укрытие!

- говорилось в сообщении.

Впоследствии начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко уточнил, что россияне атакуют столицу баллистическими ракетами.

Вскоре мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице.

Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

- призвал Кличко.

Напомним

Накануне в результате попадания БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе Киева возник пожар, который локализовали. Обломки также повредили жилой дом, выбив окна и вызвав пожар.

Вадим Хлюдзинский

