рф атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: детали

россия атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области ночью, произошел пожар, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру Житомирщины. Сегодня ночью под ударами оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах. Информации о погибших и пострадавших пока нет - написал Бунечко.

По его словам, спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожара, возникшего на месте вражеского удара. Специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

