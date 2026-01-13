рф атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: детали
Киев • УНН
Ночью враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Коростенском и Звягельском районах Житомирщины. Погибших и пострадавших нет, спасатели ликвидируют пожар.
россия атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области ночью, произошел пожар, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.
Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру Житомирщины. Сегодня ночью под ударами оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах. Информации о погибших и пострадавших пока нет
По его словам, спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожара, возникшего на месте вражеского удара. Специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.
