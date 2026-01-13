рф атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: детали

$43.260.18
50.530.38
ukenru
12 января, 19:13 • 17887 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 31914 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 23557 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 24766 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 38817 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 20438 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 21639 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 45959 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 40202 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30740 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.5м/с
79%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрывы в Харьковской области: враг атаковал пригород облцентра, в области большое количество вражеских ударных БПЛА12 января, 22:33 • 10095 просмотра
Трамп ввел 25% пошлины для всех стран, торгующих с Ираном12 января, 23:04 • 6290 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами12 января, 23:25 • 12703 просмотра
Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло13 января, 00:39 • 14452 просмотра
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС02:17 • 9778 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 38827 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 39606 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 45965 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 42103 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 46580 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Иран
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 36314 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 31762 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 37392 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 39422 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 95500 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Тор

рф атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: детали

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Ночью враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Коростенском и Звягельском районах Житомирщины. Погибших и пострадавших нет, спасатели ликвидируют пожар.

рф атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: детали

россия атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области ночью, произошел пожар, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру Житомирщины. Сегодня ночью под ударами оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах. Информации о погибших и пострадавших пока нет

- написал Бунечко.

По его словам, спасатели работают над локализацией и ликвидацией пожара, возникшего на месте вражеского удара. Специальные службы обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами13.01.26, 01:25 • 12719 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Житомирская область