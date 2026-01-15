Россия ночью снова атаковала критическую инфраструктуру в Житомирской области
Киев • УНН
Ночью Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Житомирской области. Пострадавших нет, ремонтные бригады устраняют повреждения.
В Житомирской области россия ночью снова атаковала объекты критической инфраструктуры, сообщил в четверг глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.
Враг не прекращает попыток лишить нас самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов. Сегодня ночью россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области. В результате ударов с воздуха никто не пострадал. Пожары локализованы
Ремонтные бригады, по его словам, "продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру каждую минуту, когда это позволяет ситуация с безопасностью на объектах, подвергшихся повреждениям".
рф атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: детали13.01.26, 09:30 • 5642 просмотра