Россия ночью снова атаковала критическую инфраструктуру в Житомирской области

06:16 • 1234 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
02:34 • 26010 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 26816 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 28744 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 29441 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 25222 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 21499 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 19128 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 16006 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 15196 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным14 января, 20:54 • 6838 просмотра
Работник "Киевтеплоэнерго" погиб при разгрузке генератора в Киеве14 января, 21:24 • 14001 просмотра
Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке с требованием оплаты14 января, 22:32 • 6426 просмотра
"Пора начинать пить": Кая Каллас своеобразно поздравила евродепутатов с праздниками14 января, 23:41 • 5982 просмотра
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причиныPhoto03:07 • 3938 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 32208 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 43488 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 50508 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 66507 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 76522 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Андрей Пышный
Соединённые Штаты
Украина
Гренландия
Дания
Китай
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 30720 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 65158 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 57175 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 61532 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 62645 просмотра
Техника
Фильм
Сериал
Шахед-136
Золото

Россия ночью снова атаковала критическую инфраструктуру в Житомирской области

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Ночью Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в Житомирской области. Пострадавших нет, ремонтные бригады устраняют повреждения.

Россия ночью снова атаковала критическую инфраструктуру в Житомирской области

В Житомирской области россия ночью снова атаковала объекты критической инфраструктуры, сообщил в четверг глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, пишет УНН.

Враг не прекращает попыток лишить нас самых необходимых для жизни услуг в разгар зимних морозов. Сегодня ночью россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области. В результате ударов с воздуха никто не пострадал. Пожары локализованы

- написал Бунечко.

Ремонтные бригады, по его словам, "продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру каждую минуту, когда это позволяет ситуация с безопасностью на объектах, подвергшихся повреждениям".

рф атаковала критическую инфраструктуру Житомирской области: детали13.01.26, 09:30 • 5642 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Морозы в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Житомирская область