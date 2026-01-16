Оккупанты ударили КАБом по блокпосту возле Купянска, есть раненые

В пятницу, 16 января, российские оккупанты ударили КАБом по блокпосту вблизи Купянска Харьковской области. Ранения получили четыре человека, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

В результате авиаудара ранения получили двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые в момент взрыва проезжали мимо блокпоста, а также двое полицейских, несших службу на дороге - заявили в полиции.

Раненым оказали помощь, полицейские Луганщины немедленно отреагировали на происшествие. Они оказали раненым домедицинскую помощь и совместно с другими службами организовали их эвакуацию в медицинское учреждение.

Напомним

Бойцы подразделения "Хартия" установили контроль над зданием городского совета Купянска и подняли государственный флаг Украины над мэрией.