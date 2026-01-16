Окупанти вдарили КАБом по блокпосту біля Куп'янська, є поранені

У п’ятницю, 16 січня, російські окупанти вдарили КАБом по блокпосту поблизу Куп’янська на Харківщині. Поранень зазнали четверо людей, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Внаслідок авіаудару поранень зазнали двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост, а також двоє поліцейських, котрі несли службу на дорозі - заявили в поліції.

Пораненим надали допомогу поліцейські Луганщини негайно відреагували на подію. Вони надали пораненим домедичну допомогу та спільно з іншими службами організували їх евакуацію до медичного закладу.

Нагадаємо

Бійці підрозділу "Хартія" встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська і підняли державний прапор України над мерією.