Окупанти вдарили КАБом по блокпосту біля Куп'янська, є поранені

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:00 • 4548 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 11592 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 17046 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 28299 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 33550 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 69772 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 79957 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39513 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 35159 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 54695 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран16 січня, 00:11 • 10601 перегляди
Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану16 січня, 00:25 • 13386 перегляди
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo04:12 • 8710 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto04:55 • 12519 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto05:20 • 10293 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 21503 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 53838 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 69775 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 79958 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 66460 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Ніколас Мадуро
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Катар
Реклама
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 13645 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 26117 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 47622 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 81183 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 71923 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Truth Social

Окупанти вдарили КАБом по блокпосту біля Куп'янська, є поранені

Київ • УНН

 • 10 перегляди

16 січня російські окупанти завдали удару КАБом по блокпосту поблизу Куп'янська на Харківщині. Внаслідок авіаудару поранення отримали двоє військовослужбовців ЗСУ та двоє поліцейських.

Окупанти вдарили КАБом по блокпосту біля Куп'янська, є поранені

У п’ятницю, 16 січня, російські окупанти вдарили КАБом по блокпосту поблизу Куп’янська на Харківщині. Поранень зазнали четверо людей, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Внаслідок авіаудару поранень зазнали двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост, а також двоє поліцейських, котрі несли службу на дорозі

 - заявили в поліції.

Пораненим надали допомогу поліцейські Луганщини негайно відреагували на подію. Вони надали пораненим домедичну допомогу та спільно з іншими службами організували їх евакуацію до медичного закладу.

Нагадаємо

Бійці підрозділу "Хартія" встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська і підняли державний прапор України над мерією.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Національна поліція України
Харківська область
Луганська область
Збройні сили України
Куп'янськ