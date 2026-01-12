Бійці "Хартії" встановили прапор України над будівлею мерії в центрі Куп’янська
Київ • УНН
Пошуково-ударне угруповання "Хартія" встановило контроль над будівлею міської ради Куп'янська. Воїни Розвідувально-ударної групи 4-го батальйону 13-ї бригади НГУ "Хартія" підняли державний прапор України над мерією.
Деталі
Пошуково-ударне угруповання "Хартія" і тактичне угруповання "Куп’янськ" завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ.
Воїни Розвідувально-ударної групи (Р.У.Г.) 4-го батальйону 13-та бригада НГУ "Хартія" встановили державний прапор України над будівлею мерії в центрі Куп’янська.
"Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів – усьому, що ми називаємо методом "Хартії", – можна успішно зупиняти і знищувати ворога", – коментує командир 2-го корпусу НГУ "Хартія", полковник Ігор Оболєнський.
У "Хартії" також показали унікальні кадри штурму Куп’янської мерії – відео з GoPro бійців 4 батальйон 13 бригади оперативного призначення Хартія.