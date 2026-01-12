Бойцы "Хартии" установили флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска
Киев • УНН
Поисково-ударная группировка "Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска. Воины Разведывательно-ударной группы 4-го батальона 13-й бригады НГУ "Хартия" подняли государственный флаг Украины над мэрией.
"Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска и подняла сине-желтый флаг на крышу здания, передает УНН со ссылкой на Корпус "Хартия".
Детали
Поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, который удалось деблокировать в ходе успешной операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ.
Воины Разведывательно-ударной группы (Р.У.Г.) 4-го батальона 13-й бригады НГУ "Хартия" установили государственный флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска.
"Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений – всему, что мы называем методом "Хартии", – можно успешно останавливать и уничтожать врага", – комментирует командир 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковник Игорь Оболенский.
В "Хартии" также показали уникальные кадры штурма Купянской мэрии – видео с GoPro бойцов 4 батальона 13 бригады оперативного назначения Хартия.