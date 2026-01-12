$43.080.09
19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Бойцы "Хартии" установили флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Поисково-ударная группировка "Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска. Воины Разведывательно-ударной группы 4-го батальона 13-й бригады НГУ "Хартия" подняли государственный флаг Украины над мэрией.

Бойцы "Хартии" установили флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска

"Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска и подняла сине-желтый флаг на крышу здания, передает УНН со ссылкой на Корпус "Хартия".

Детали

Поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, который удалось деблокировать в ходе успешной операции под руководством командования 2-го корпуса НГУ.

Воины Разведывательно-ударной группы (Р.У.Г.) 4-го батальона 13-й бригады НГУ "Хартия" установили государственный флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска.

"Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений – всему, что мы называем методом "Хартии", – можно успешно останавливать и уничтожать врага", – комментирует командир 2-го корпуса НГУ "Хартия", полковник Игорь Оболенский.

В "Хартии" также показали уникальные кадры штурма Купянской мэрии – видео с GoPro бойцов 4 батальона 13 бригады оперативного назначения Хартия.

Антонина Туманова

