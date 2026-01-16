$43.180.08
11:02 • 1980 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 2676 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 8228 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 15863 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 21462 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 22368 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 33010 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 36772 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 75281 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 84926 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзивы
Дома с электроотоплением как критическую инфраструктуру не будут отключать - министр

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Правительство приняло решение об отнесении домов с электроотоплением к критической инфраструктуре. Это означает, что их не будут отключать от электроснабжения, за исключением аварийных ситуаций.

Дома с электроотоплением как критическую инфраструктуру не будут отключать - министр

Дома с электроотоплением получат статус критической инфраструктуры и не будут отключаться от электроснабжения, за исключением аварийных ситуаций. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

Все решения относительно отнесения домов с электроотоплением к критической инфраструктуре правительством и соответствующим штабом приняты и оформлены протокольно. Сейчас будут внесены в соответствующие перечни и буквально в ближайшее время эти дома будут уже относиться и соответственно не будут исключаться, за исключением, очевидно, аварийных отключений, когда система отключает и объекты критической инфраструктуры также

- сказал первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль.

В Украине не осталось ни одной электростанции, которую бы не атаковал враг - Шмыгаль16.01.26, 10:41 • 2198 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
