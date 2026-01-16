Дома с электроотоплением как критическую инфраструктуру не будут отключать - министр
Киев • УНН
Правительство приняло решение об отнесении домов с электроотоплением к критической инфраструктуре. Это означает, что их не будут отключать от электроснабжения, за исключением аварийных ситуаций.
Дома с электроотоплением получат статус критической инфраструктуры и не будут отключаться от электроснабжения, за исключением аварийных ситуаций. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.
Все решения относительно отнесения домов с электроотоплением к критической инфраструктуре правительством и соответствующим штабом приняты и оформлены протокольно. Сейчас будут внесены в соответствующие перечни и буквально в ближайшее время эти дома будут уже относиться и соответственно не будут исключаться, за исключением, очевидно, аварийных отключений, когда система отключает и объекты критической инфраструктуры также
