Дома с электроотоплением как критическую инфраструктуру не будут отключать - министр

Дома с электроотоплением получат статус критической инфраструктуры и не будут отключаться от электроснабжения, за исключением аварийных ситуаций. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

Все решения относительно отнесения домов с электроотоплением к критической инфраструктуре правительством и соответствующим штабом приняты и оформлены протокольно. Сейчас будут внесены в соответствующие перечни и буквально в ближайшее время эти дома будут уже относиться и соответственно не будут исключаться, за исключением, очевидно, аварийных отключений, когда система отключает и объекты критической инфраструктуры также - сказал первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль.

