Будинки з електроопаленням як критичну інфраструктуру не відключатимуть - міністр
Київ • УНН
Уряд ухвалив рішення про віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури. Це означає, що їх не відключатимуть від електропостачання, за винятком аварійних ситуацій.
Будинки з електроопаленням отримають статус критичної інфраструктури і не будуть відключати від електропостачання, за виключенням аварійних ситуацій. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.
Усі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури урядом і відповідним штабом прийняті і оформлені протокольно. Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть уже відноситися і відповідно не будуть виключатися, за виключенням, очевидно, аварійних відключень, коли система відключає і об'єкти критичної інфраструктури також
В Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не атакував ворог - Шмигаль16.01.26, 10:41 • 2126 переглядiв