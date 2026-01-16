Будинки з електроопаленням як критичну інфраструктуру не відключатимуть - міністр

Будинки з електроопаленням отримають статус критичної інфраструктури і не будуть відключати від електропостачання, за виключенням аварійних ситуацій. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

Усі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури урядом і відповідним штабом прийняті і оформлені протокольно. Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть уже відноситися і відповідно не будуть виключатися, за виключенням, очевидно, аварійних відключень, коли система відключає і об'єкти критичної інфраструктури також - сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

