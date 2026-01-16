Будинки з електроопаленням як критичну інфраструктуру не відключатимуть - міністр

$43.180.08
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 1518 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 6548 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 14307 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 20074 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 21886 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 32583 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 36557 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 74752 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 84405 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 12937 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 16252 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 13936 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу07:17 • 9232 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 8314 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 25181 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 57407 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 74752 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 84405 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 69461 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 1444 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 15256 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 27541 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 48931 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 82481 перегляди
Будинки з електроопаленням як критичну інфраструктуру не відключатимуть - міністр

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

Уряд ухвалив рішення про віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури. Це означає, що їх не відключатимуть від електропостачання, за винятком аварійних ситуацій.

Будинки з електроопаленням як критичну інфраструктуру не відключатимуть - міністр

Будинки з електроопаленням отримають статус критичної інфраструктури і не будуть відключати від електропостачання, за виключенням аварійних ситуацій. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, пише УНН.

Усі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури урядом і відповідним штабом прийняті і оформлені протокольно. Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть уже відноситися і відповідно не будуть виключатися, за виключенням, очевидно, аварійних відключень, коли система відключає і об'єкти критичної інфраструктури також

- сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

В Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не атакував ворог - Шмигаль16.01.26, 10:41 • 2126 переглядiв

Юлія Шрамко

