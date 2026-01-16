Наводнения в Австралии парализовали поставки металлургического угля: введен "форс-мажор"

Фото: Reuters

Сильные ливни и масштабные наводнения на северо-востоке Австралии, вызванные последствиями тропического циклона "Коджи", привели к серьезным сбоям в работе горнодобывающего сектора Квинсленда. Из-за затопления шахт и критического повреждения железнодорожных путей ключевые производители угля были вынуждены официально объявить о невозможности выполнения контрактных обязательств. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 16 января несколько крупных игроков рынка, в частности Stanmore Resources Ltd., M Resources, Pembroke Resources и Fitzroy Coal Sales, объявили о состоянии "форс-мажора" в отношении части своих поставок. Это означает, что компании освобождаются от ответственности за задержки из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Хотя такие гиганты, как Glencore и Anglo American, пока не прибегли к аналогичным шагам, они уже подтвердили значительные логистические трудности. В частности, Glencore столкнулась с ограничением поставок медного концентрата на свои плавильные заводы из-за закрытия железнодорожной линии Маунт-Айза.

Влияние на цены и логистический коллапс

Природная стихия мгновенно отозвалась на мировых рынках. Цена на австралийский металлургический уголь премиум-класса за последнюю неделю выросла с 218,75 долларов до 232,95 долларов за тонну.

Главной проблемой стала не только вода в разрезах шахт, но и так называемое "насыщение земляного полотна" под железной дорогой, что делает пути непригодными для тяжелых грузовых поездов. В морских портах, таких как Далримпл-Бей (DBCT), образовались огромные очереди: более 40 судов ожидают погрузки, поскольку подвоз угля из глубины материка практически остановлен.

Тревожные прогнозы синоптиков

Ситуация может ухудшиться уже в начале следующей недели. Бюро метеорологии Австралии (BoM) предупредило о формировании новой погодной системы в Коралловом море, которая угрожает региону повторными ливнями и очередной волной паводков. Это ставит под угрозу усилия по восстановлению транспортного сообщения, которые уже продолжаются в пострадавших районах.

Параллельно с наводнениями на севере, непогода бушует и на юге страны: в штате Виктория внезапные подтопления на Великой океанской дороге привели к блокировке трасс и повреждению частного имущества.

