Наводнения в Австралии парализовали поставки металлургического угля: введен "форс-мажор"

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15 января, 22:04 • 5648 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 17693 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 25471 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 58425 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 70161 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37485 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33979 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52980 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42447 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44653 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Без прямого вмешательства: рф помогает Ирану подавлять протесты - СМИ15 января, 18:48 • 2536 просмотра
Постоянный совет ОБСЕ обсудил массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины - Сибига15 января, 19:21 • 2910 просмотра
Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года15 января, 19:58 • 5740 просмотра
Президент Чехии Павел призвал заменить сочувствие Украине прямой и четкой поддержкойVideo15 января, 20:52 • 2844 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану00:25 • 3172 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 14703 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 47308 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 58425 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 70161 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 61207 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Тим Уолз
Илон Маск
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 10688 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 23365 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 45063 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 78792 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 69713 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Truth Social
Фильм

Наводнения в Австралии парализовали поставки металлургического угля: введен "форс-мажор"

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Сильные ливни и наводнения на северо-востоке Австралии, вызванные циклоном "Коджи", привели к сбоям в горнодобывающем секторе. Это вызвало рост цен на австралийский металлургический уголь премиум-класса.

Наводнения в Австралии парализовали поставки металлургического угля: введен "форс-мажор"
Фото: Reuters

Сильные ливни и масштабные наводнения на северо-востоке Австралии, вызванные последствиями тропического циклона "Коджи", привели к серьезным сбоям в работе горнодобывающего сектора Квинсленда. Из-за затопления шахт и критического повреждения железнодорожных путей ключевые производители угля были вынуждены официально объявить о невозможности выполнения контрактных обязательств. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 16 января несколько крупных игроков рынка, в частности Stanmore Resources Ltd., M Resources, Pembroke Resources и Fitzroy Coal Sales, объявили о состоянии "форс-мажора" в отношении части своих поставок. Это означает, что компании освобождаются от ответственности за задержки из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Масштабные лесные пожары в Аргентине: огонь уничтожил 12 000 гектаров и угрожает населенным пунктам12.01.26, 02:16 • 6132 просмотра

Хотя такие гиганты, как Glencore и Anglo American, пока не прибегли к аналогичным шагам, они уже подтвердили значительные логистические трудности. В частности, Glencore столкнулась с ограничением поставок медного концентрата на свои плавильные заводы из-за закрытия железнодорожной линии Маунт-Айза.

Влияние на цены и логистический коллапс

Природная стихия мгновенно отозвалась на мировых рынках. Цена на австралийский металлургический уголь премиум-класса за последнюю неделю выросла с 218,75 долларов до 232,95 долларов за тонну.

Древние породы Австралии раскрыли новые данные о формировании континентов и Луны01.01.26, 21:10 • 5066 просмотров

Главной проблемой стала не только вода в разрезах шахт, но и так называемое "насыщение земляного полотна" под железной дорогой, что делает пути непригодными для тяжелых грузовых поездов. В морских портах, таких как Далримпл-Бей (DBCT), образовались огромные очереди: более 40 судов ожидают погрузки, поскольку подвоз угля из глубины материка практически остановлен.

Тревожные прогнозы синоптиков

Ситуация может ухудшиться уже в начале следующей недели. Бюро метеорологии Австралии (BoM) предупредило о формировании новой погодной системы в Коралловом море, которая угрожает региону повторными ливнями и очередной волной паводков. Это ставит под угрозу усилия по восстановлению транспортного сообщения, которые уже продолжаются в пострадавших районах.

Параллельно с наводнениями на севере, непогода бушует и на юге страны: в штате Виктория внезапные подтопления на Великой океанской дороге привели к блокировке трасс и повреждению частного имущества. 

Более 15 тысяч домов во тьме: циклон "Коджи" разрушил побережье Квинсленда в Австралии11.01.26, 07:56 • 5864 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Bloomberg L.P.
Австралия