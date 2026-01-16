Наводнения в Австралии парализовали поставки металлургического угля: введен "форс-мажор"
Сильные ливни и наводнения на северо-востоке Австралии, вызванные циклоном "Коджи", привели к сбоям в горнодобывающем секторе. Это вызвало рост цен на австралийский металлургический уголь премиум-класса.
Сильные ливни и масштабные наводнения на северо-востоке Австралии, вызванные последствиями тропического циклона "Коджи", привели к серьезным сбоям в работе горнодобывающего сектора Квинсленда. Из-за затопления шахт и критического повреждения железнодорожных путей ключевые производители угля были вынуждены официально объявить о невозможности выполнения контрактных обязательств. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
По состоянию на 16 января несколько крупных игроков рынка, в частности Stanmore Resources Ltd., M Resources, Pembroke Resources и Fitzroy Coal Sales, объявили о состоянии "форс-мажора" в отношении части своих поставок. Это означает, что компании освобождаются от ответственности за задержки из-за обстоятельств непреодолимой силы.
Хотя такие гиганты, как Glencore и Anglo American, пока не прибегли к аналогичным шагам, они уже подтвердили значительные логистические трудности. В частности, Glencore столкнулась с ограничением поставок медного концентрата на свои плавильные заводы из-за закрытия железнодорожной линии Маунт-Айза.
Влияние на цены и логистический коллапс
Природная стихия мгновенно отозвалась на мировых рынках. Цена на австралийский металлургический уголь премиум-класса за последнюю неделю выросла с 218,75 долларов до 232,95 долларов за тонну.
Главной проблемой стала не только вода в разрезах шахт, но и так называемое "насыщение земляного полотна" под железной дорогой, что делает пути непригодными для тяжелых грузовых поездов. В морских портах, таких как Далримпл-Бей (DBCT), образовались огромные очереди: более 40 судов ожидают погрузки, поскольку подвоз угля из глубины материка практически остановлен.
Тревожные прогнозы синоптиков
Ситуация может ухудшиться уже в начале следующей недели. Бюро метеорологии Австралии (BoM) предупредило о формировании новой погодной системы в Коралловом море, которая угрожает региону повторными ливнями и очередной волной паводков. Это ставит под угрозу усилия по восстановлению транспортного сообщения, которые уже продолжаются в пострадавших районах.
Параллельно с наводнениями на севере, непогода бушует и на юге страны: в штате Виктория внезапные подтопления на Великой океанской дороге привели к блокировке трасс и повреждению частного имущества.
