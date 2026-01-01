$42.350.03
1 января, 13:04 • 24943 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 30330 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 28917 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 27972 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 120420 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 122984 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 44768 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 40853 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 35542 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28698 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Древние породы Австралии раскрыли новые данные о формировании континентов и Луны

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Исследование магматических пород Западной Австралии показало, что земная кора начала активно формироваться на миллиард лет позже, чем считалось. Сравнение этих пород с лунными образцами подтвердило идентичный начальный состав Земли и Луны 4,5 миллиарда лет назад, подтверждая теорию Гигантского столкновения.

Древние породы Австралии раскрыли новые данные о формировании континентов и Луны

Исследование кристаллов полевого шпата, найденных в древнейших магматических породах Западной Австралии, позволило ученым пересмотреть хронологию развития Земли. Работа международной группы ученых, опубликованная в журнале Nature Communications, свидетельствует о том, что земная кора начала активно формироваться значительно позже, чем считалось до сих пор. Об этом пишет УНН.

Детали

Объектом изучения стали анортозиты возрастом 3,7 миллиарда лет из региона Мерчисон. Эти породы являются одними из старейших на планете и содержат изотопные "отпечатки" древней мантии, которые позволяют отследить раннюю эволюцию земной коры.

Пересмотр сроков роста континентов

Анализ кристаллов плагиоклазового полевого шпата показал, что массовый рост континентов начался примерно 3,5 миллиарда лет назад. Это на миллиард лет позже момента образования самой планеты Земля.

Телескоп «Хаббл» зафиксировал гигантский протопланетный диск в форме сэндвича01.01.26, 17:29 • 2524 просмотра

Время и скорость раннего роста земной коры остаются спорными из-за дефицита очень древних пород 

– отметила руководитель исследования Матильда Бойс. 

Использование методов мелкого анализа позволило выделить свежие участки кристаллов, сохранившие первичную информацию о составе недр планеты в архейскую эру.

Общее прошлое Земли и Луны

Важной частью исследования стало сравнение австралийских анортозитов с лунными образцами, собранными во время программы NASA "Аполлон". Анортозиты редки для Земли, но составляют значительную часть поверхности Луны.

Результаты сравнения подтвердили, что Земля и Луна имели идентичный начальный состав примерно 4,5 миллиарда лет назад. Это открытие служит дополнительным доказательством теории Гигантского столкновения. Согласно ей, объект размером с Марс врезался в раннюю Землю, а выброшенное в результате удара вещество впоследствии сформировало Луну.

МКС опубликовала кадры космических рассветов и закатов в начале 2026 года01.01.26, 17:43 • 2478 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Программа "Аполлон"
НАСА
Австралия