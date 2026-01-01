Древние породы Австралии раскрыли новые данные о формировании континентов и Луны
Исследование магматических пород Западной Австралии показало, что земная кора начала активно формироваться на миллиард лет позже, чем считалось. Сравнение этих пород с лунными образцами подтвердило идентичный начальный состав Земли и Луны 4,5 миллиарда лет назад, подтверждая теорию Гигантского столкновения.
Исследование кристаллов полевого шпата, найденных в древнейших магматических породах Западной Австралии, позволило ученым пересмотреть хронологию развития Земли. Работа международной группы ученых, опубликованная в журнале Nature Communications, свидетельствует о том, что земная кора начала активно формироваться значительно позже, чем считалось до сих пор. Об этом пишет УНН.
Объектом изучения стали анортозиты возрастом 3,7 миллиарда лет из региона Мерчисон. Эти породы являются одними из старейших на планете и содержат изотопные "отпечатки" древней мантии, которые позволяют отследить раннюю эволюцию земной коры.
Пересмотр сроков роста континентов
Анализ кристаллов плагиоклазового полевого шпата показал, что массовый рост континентов начался примерно 3,5 миллиарда лет назад. Это на миллиард лет позже момента образования самой планеты Земля.
Время и скорость раннего роста земной коры остаются спорными из-за дефицита очень древних пород
Использование методов мелкого анализа позволило выделить свежие участки кристаллов, сохранившие первичную информацию о составе недр планеты в архейскую эру.
Общее прошлое Земли и Луны
Важной частью исследования стало сравнение австралийских анортозитов с лунными образцами, собранными во время программы NASA "Аполлон". Анортозиты редки для Земли, но составляют значительную часть поверхности Луны.
Результаты сравнения подтвердили, что Земля и Луна имели идентичный начальный состав примерно 4,5 миллиарда лет назад. Это открытие служит дополнительным доказательством теории Гигантского столкновения. Согласно ей, объект размером с Марс врезался в раннюю Землю, а выброшенное в результате удара вещество впоследствии сформировало Луну.
