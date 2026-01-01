МКС опубликовала кадры космических рассветов и закатов в начале 2026 года
Киев • УНН
Международная космическая станция опубликовала уникальные снимки восходов и закатов солнца, сделанные с борта орбитальной лаборатории в начале 2026 года. Экипаж МКС наблюдает 16 таких явлений ежедневно из-за особенностей траектории движения станции.
Представители Международной космической станции поделились серией уникальных снимков на официальной странице в социальной сети X. На фотографиях запечатлены моменты восхода и захода солнца, сделанные с борта орбитальной лаборатории в первые дни 2026 года. Об этом пишет УНН.
Подробности
Из-за особенностей траектории движения станция постоянно находится в динамическом освещении. Это позволяет экипажу наблюдать за астрономическими явлениями значительно чаще, чем жителям Земли.
Международная космическая станция ежедневно вращается вокруг своей орбиты, где наблюдается 16 восходов и закатов солнца. Посмотрите невероятные фотографии прошлых восходов и закатов солнца с орбитальной лаборатории в начале 2026 года
