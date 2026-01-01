МКС опублікувала кадри космічних світанків та заходів сонця на початку 2026 року

Представники Міжнародної космічної станції поділилися серією унікальних знімків на офіційній сторінці у соціальній мережі X. На фотографіях зафіксовані моменти сходу та заходу сонця, зроблені з борту орбітальної лабораторії у перші дні 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Через особливості траєкторії руху станція постійно перебуває у динамічному освітленні. Це дає змогу екіпажу спостерігати за астрономічними явищами значно частіше, ніж мешканцям Землі.

Міжнародна космічна станція щодня обертається навколо своєї орбіти, де спостерігається 16 сходів і заходів сонця. Перегляньте неймовірні фотографії минулих сходів і заходів сонця з орбітальної лабораторії на початку 2026 року – зазначається у повідомленні.

