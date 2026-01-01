МКС опублікувала кадри космічних світанків та заходів сонця на початку 2026 року
Київ • УНН
Міжнародна космічна станція опублікувала унікальні знімки сходів та заходів сонця, зроблені з борту орбітальної лабораторії на початку 2026 року. Екіпаж МКС спостерігає 16 таких явищ щодня через особливості траєкторії руху станції.
Представники Міжнародної космічної станції поділилися серією унікальних знімків на офіційній сторінці у соціальній мережі X. На фотографіях зафіксовані моменти сходу та заходу сонця, зроблені з борту орбітальної лабораторії у перші дні 2026 року. Про це пише УНН.
Деталі
Через особливості траєкторії руху станція постійно перебуває у динамічному освітленні. Це дає змогу екіпажу спостерігати за астрономічними явищами значно частіше, ніж мешканцям Землі.
Міжнародна космічна станція щодня обертається навколо своєї орбіти, де спостерігається 16 сходів і заходів сонця. Перегляньте неймовірні фотографії минулих сходів і заходів сонця з орбітальної лабораторії на початку 2026 року
Телескоп "Хаббл" зафіксував гігантський протопланетний диск у формі сендвіча01.01.26, 17:29 • 400 переглядiв