ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 19233 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 19409 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 18918 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 100729 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 109478 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 41188 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 39088 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 34376 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27777 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

МКС опублікувала кадри космічних світанків та заходів сонця на початку 2026 року

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Міжнародна космічна станція опублікувала унікальні знімки сходів та заходів сонця, зроблені з борту орбітальної лабораторії на початку 2026 року. Екіпаж МКС спостерігає 16 таких явищ щодня через особливості траєкторії руху станції.

МКС опублікувала кадри космічних світанків та заходів сонця на початку 2026 року

Представники Міжнародної космічної станції поділилися серією унікальних знімків на офіційній сторінці у соціальній мережі X. На фотографіях зафіксовані моменти сходу та заходу сонця, зроблені з борту орбітальної лабораторії у перші дні 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Через особливості траєкторії руху станція постійно перебуває у динамічному освітленні. Це дає змогу екіпажу спостерігати за астрономічними явищами значно частіше, ніж мешканцям Землі.

Міжнародна космічна станція щодня обертається навколо своєї орбіти, де спостерігається 16 сходів і заходів сонця. Перегляньте неймовірні фотографії минулих сходів і заходів сонця з орбітальної лабораторії на початку 2026 року 

– зазначається у повідомленні.

Телескоп "Хаббл" зафіксував гігантський протопланетний диск у формі сендвіча01.01.26, 17:29 • 400 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
