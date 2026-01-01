$42.350.03
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Стародавні породи Австралії розкрили нові дані про формування континентів та Місяця

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Дослідження магматичних порід Західної Австралії показало, що земна кора почала активно формуватися на мільярд років пізніше, ніж вважалося. Порівняння цих порід з місячними зразками підтвердило ідентичний початковий склад Землі та Місяця 4,5 мільярда років тому, підтверджуючи теорію Гігантського зіткнення.

Стародавні породи Австралії розкрили нові дані про формування континентів та Місяця

Дослідження кристалів польового шпату, знайдених у найдавніших магматичних породах Західної Австралії, дозволило науковцям переглянути хронологію розвитку Землі. Робота міжнародної групи вчених, опублікована в журналі Nature Communications, свідчить про те, що земна кора почала активно формуватися значно пізніше, ніж вважалося досі. Про це пише УНН.

Деталі

Об'єктом вивчення стали анортозити віком 3,7 мільярда років з регіону Мерчісон. Ці породи є одними з найстаріших на планеті та містять ізотопні "відбитки" стародавньої мантії, які дозволяють відстежити ранню еволюцію земної кори.

Перегляд термінів росту континентів

Аналіз кристалів плагіоклазового польового шпату показав, що масовий ріст континентів розпочався приблизно 3,5 мільярда років тому. Це на мільярд років пізніше моменту утворення самої планети Земля.

Телескоп "Хаббл" зафіксував гігантський протопланетний диск у формі сендвіча01.01.26, 17:29 • 2550 переглядiв

Час і швидкість раннього росту земної кори залишаються суперечливими через дефіцит дуже давніх порід 

– зазначила керівниця дослідження Матильда Бойс. 

Використання методів дрібного аналізу дало змогу виділити свіжі ділянки кристалів, які зберегли первинну інформацію про склад надр планети в архейську еру.

Спільне минуле Землі та Місяця

Важливою частиною дослідження стало порівняння австралійських анортозитів із місячними зразками, зібраними під час програми NASA "Аполлон". Анортозити є рідкісними для Землі, але складають значну частину поверхні Місяця.

Результати порівняння підтвердили, що Земля та Місяць мали ідентичний початковий склад приблизно 4,5 мільярда років тому. Це відкриття слугує додатковим доказом теорії Гігантського зіткнення. Згідно з нею, об'єкт розміром із Марс врізався у ранню Землю, а викинута внаслідок удару речовина згодом сформувала Місяць.

МКС опублікувала кадри космічних світанків та заходів сонця на початку 2026 року01.01.26, 17:43 • 2506 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Аполлон (космічна програма)
NASA
Австралія