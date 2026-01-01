Стародавні породи Австралії розкрили нові дані про формування континентів та Місяця

Дослідження кристалів польового шпату, знайдених у найдавніших магматичних породах Західної Австралії, дозволило науковцям переглянути хронологію розвитку Землі. Робота міжнародної групи вчених, опублікована в журналі Nature Communications, свідчить про те, що земна кора почала активно формуватися значно пізніше, ніж вважалося досі. Про це пише УНН.

Об'єктом вивчення стали анортозити віком 3,7 мільярда років з регіону Мерчісон. Ці породи є одними з найстаріших на планеті та містять ізотопні "відбитки" стародавньої мантії, які дозволяють відстежити ранню еволюцію земної кори.

Перегляд термінів росту континентів

Аналіз кристалів плагіоклазового польового шпату показав, що масовий ріст континентів розпочався приблизно 3,5 мільярда років тому. Це на мільярд років пізніше моменту утворення самої планети Земля.

Час і швидкість раннього росту земної кори залишаються суперечливими через дефіцит дуже давніх порід – зазначила керівниця дослідження Матильда Бойс.

Використання методів дрібного аналізу дало змогу виділити свіжі ділянки кристалів, які зберегли первинну інформацію про склад надр планети в архейську еру.

Спільне минуле Землі та Місяця

Важливою частиною дослідження стало порівняння австралійських анортозитів із місячними зразками, зібраними під час програми NASA "Аполлон". Анортозити є рідкісними для Землі, але складають значну частину поверхні Місяця.

Результати порівняння підтвердили, що Земля та Місяць мали ідентичний початковий склад приблизно 4,5 мільярда років тому. Це відкриття слугує додатковим доказом теорії Гігантського зіткнення. Згідно з нею, об'єкт розміром із Марс врізався у ранню Землю, а викинута внаслідок удару речовина згодом сформувала Місяць.

