США направляют авианосную ударную группу к берегам Ирана из-за неопределенности в отношениях
Киев • УНН
США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, передислоцируя авианосную ударную группу USS Abraham Lincoln. Это происходит на фоне возможных ответных ударов со стороны Ирана.
Соединенные Штаты усиливают военное присутствие в регионе Ближнего Востока. Как сообщают издания New York Times и портал Axios, авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln начала передислокацию из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США. Об этом пишет УНН.
Детали
Ожидается, что авианосец прибудет к месту назначения примерно через неделю. Ударная группа включает:
- Тысячи военнослужащих и десятки истребителей;
- Эсминцы сопровождения и по меньшей мере одна ударная подводная лодка;
- Дополнительные средства противовоздушной обороны и ракетные системы.
Несмотря на отсутствие официального подтверждения от Пентагона, спутниковые снимки зафиксировали движение группы на запад. Также сообщается о передислокации персонала с базы Эль-Удейд в Катаре в качестве меры предосторожности на случай иранских ответных ударов.
Хотя Белый дом рассматривает вариант "быстрого и решительного" военного удара, дипломатические каналы остаются открытыми. В частности, Израиль попросил США отложить атаку, чтобы лучше подготовиться к возможному возмездию со стороны Ирана.
