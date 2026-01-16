США направляют авианосную ударную группу к берегам Ирана из-за неопределенности в отношениях

Соединенные Штаты усиливают военное присутствие в регионе Ближнего Востока. Как сообщают издания New York Times и портал Axios, авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln начала передислокацию из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США. Об этом пишет УНН.

Детали

Ожидается, что авианосец прибудет к месту назначения примерно через неделю. Ударная группа включает:

Тысячи военнослужащих и десятки истребителей;

Эсминцы сопровождения и по меньшей мере одна ударная подводная лодка;

Дополнительные средства противовоздушной обороны и ракетные системы.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения от Пентагона, спутниковые снимки зафиксировали движение группы на запад. Также сообщается о передислокации персонала с базы Эль-Удейд в Катаре в качестве меры предосторожности на случай иранских ответных ударов.

Хотя Белый дом рассматривает вариант "быстрого и решительного" военного удара, дипломатические каналы остаются открытыми. В частности, Израиль попросил США отложить атаку, чтобы лучше подготовиться к возможному возмездию со стороны Ирана.

