США направляют авианосную ударную группу к берегам Ирана из-за неопределенности в отношениях

$43.180.08
50.320.20
ukenru
05:32 • 282 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 8720 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 20624 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 27320 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 60979 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 72397 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37992 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34324 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 53331 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42688 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В некоторых областях допускается ослабление комендантского часа - Свириденко15 января, 19:47 • 2672 просмотра
Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года15 января, 19:58 • 8674 просмотра
Президент Чехии Павел призвал заменить сочувствие Украине прямой и четкой поддержкойVideo15 января, 20:52 • 5264 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану00:25 • 5476 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto04:55 • 3110 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 15965 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 48465 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 60979 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 72397 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 62100 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Тим Уолз
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 11318 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 23940 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 45569 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 79267 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 70136 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Truth Social

США направляют авианосную ударную группу к берегам Ирана из-за неопределенности в отношениях

Киев • УНН

 • 18 просмотра

США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, передислоцируя авианосную ударную группу USS Abraham Lincoln. Это происходит на фоне возможных ответных ударов со стороны Ирана.

США направляют авианосную ударную группу к берегам Ирана из-за неопределенности в отношениях

Соединенные Штаты усиливают военное присутствие в регионе Ближнего Востока. Как сообщают издания New York Times и портал Axios, авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln начала передислокацию из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США. Об этом пишет УНН.

Детали

Ожидается, что авианосец прибудет к месту назначения примерно через неделю. Ударная группа включает:

  • Тысячи военнослужащих и десятки истребителей;
    • Эсминцы сопровождения и по меньшей мере одна ударная подводная лодка;
      • Дополнительные средства противовоздушной обороны и ракетные системы.

        Россия в ООН обвинила США во вмешательстве в дела Ирана и попытке свержения правительства16.01.26, 00:13 • 2286 просмотров

        Несмотря на отсутствие официального подтверждения от Пентагона, спутниковые снимки зафиксировали движение группы на запад. Также сообщается о передислокации персонала с базы Эль-Удейд в Катаре в качестве меры предосторожности на случай иранских ответных ударов.

        Хотя Белый дом рассматривает вариант "быстрого и решительного" военного удара, дипломатические каналы остаются открытыми. В частности, Израиль попросил США отложить атаку, чтобы лучше подготовиться к возможному возмездию со стороны Ирана. 

        США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран16.01.26, 02:11 • 2482 просмотра

        Степан Гафтко

        Новости Мира
        Столкновения
        Израиль
        The New York Times
        Центральное командование США
        Пентагон
        Белый дом
        Южно-Китайское море
        Катар
        Соединённые Штаты
        Иран