США направляють авіаносну ударну групу до берегів Ірану через невизначеність у відносинах

05:32
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
У деяких областях допускається послаблення комендантської години - Свириденко 15 січня, 19:47
Свириденко: Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року 15 січня, 19:58
Президент Чехії Павел закликав замінити співчуття Україні на пряму та чітку підтримку 15 січня, 20:52
Нафта різко подешевшала: ринок заспокоївся після відмови США від удару по Ірану 00:25
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січня 04:55
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати 15 січня, 18:00
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН 15 січня, 10:29
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко 15 січня, 08:08
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Андрій Сибіга
Володимир Зеленський
Тім Волз
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Білий дім
Венесуела
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 року 15 січня, 16:22
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей 15 січня, 07:20
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix 13 січня, 15:09
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом Кауліцем 12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту 11 січня, 23:46
США направляють авіаносну ударну групу до берегів Ірану через невизначеність у відносинах

Київ • УНН

 • 26 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході, передислоковуючи авіаносну ударну групу USS Abraham Lincoln. Це відбувається на тлі можливих ударів у відповідь з боку Ірану.

США направляють авіаносну ударну групу до берегів Ірану через невизначеність у відносинах

Сполучені Штати посилюють військову присутність у регіоні Близького Сходу. Як повідомляють видання New York Times та портал Axios, авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Abraham Lincoln розпочала передислокацію з Південнокитайського моря до зони відповідальності Центрального командування США. Про це пише УНН.

Деталі

Очікується, що авіаносець прибуде до місця призначення приблизно за тиждень. Ударна група включає:

  • Тисячі військовослужбовців та десятки винищувачів;
    • Есмінці супроводу та щонайменше один ударний підводний човен;
      • Додаткові засоби протиповітряної оборони та ракетні системи.

        росія в ООН звинуватила США у втручанні у справи Ірану та спробі повалення уряду 16.01.26, 00:13

        Попри відсутність офіційного підтвердження від Пентагону, супутникові знімки зафіксували рух групи на захід. Також повідомляється про передислокацію персоналу з бази Ель-Удейд у Катарі як запобіжний захід на випадок іранських ударів у відповідь.

        Хоча Білий дім розглядає варіант "швидкого та рішучого" військового удару, дипломатичні канали залишаються відкритими. Зокрема, Ізраїль попросив США відкласти атаку, щоб краще підготуватися до можливої відплати з боку Ірану. 

        США в Радбезі ООН погрожують рішучими діями проти Ірану, а рф єдина, хто підтримала Тегеран 16.01.26, 02:11

        Степан Гафтко

        Новини Світу
        Сутички
        Ізраїль
        The New York Times
        Центральне Командування Збройних сил США
        Пентагон
        Білий дім
        Південнокитайське море
        Катар
        Сполучені Штати Америки
        Іран