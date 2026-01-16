США направляють авіаносну ударну групу до берегів Ірану через невизначеність у відносинах
США посилюють військову присутність на Близькому Сході, передислоковуючи авіаносну ударну групу USS Abraham Lincoln. Це відбувається на тлі можливих ударів у відповідь з боку Ірану.
Сполучені Штати посилюють військову присутність у регіоні Близького Сходу. Як повідомляють видання New York Times та портал Axios, авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Abraham Lincoln розпочала передислокацію з Південнокитайського моря до зони відповідальності Центрального командування США. Про це пише УНН.
Деталі
Очікується, що авіаносець прибуде до місця призначення приблизно за тиждень. Ударна група включає:
- Тисячі військовослужбовців та десятки винищувачів;
- Есмінці супроводу та щонайменше один ударний підводний човен;
- Додаткові засоби протиповітряної оборони та ракетні системи.
Попри відсутність офіційного підтвердження від Пентагону, супутникові знімки зафіксували рух групи на захід. Також повідомляється про передислокацію персоналу з бази Ель-Удейд у Катарі як запобіжний захід на випадок іранських ударів у відповідь.
Хоча Білий дім розглядає варіант "швидкого та рішучого" військового удару, дипломатичні канали залишаються відкритими. Зокрема, Ізраїль попросив США відкласти атаку, щоб краще підготуватися до можливої відплати з боку Ірану.
