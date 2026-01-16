Сенатор США Грэм: "Войска рф вряд ли выйдут из Украины в рамках мирного соглашения"

Украине вряд ли удастся в рамках мирного соглашения добиться полного вывода российских войск. Об этом написал в соцсети "Х" сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм, передает УНН.

Детали

Как отметил Грэм, любое соглашение о безопасности в рамках прекращения российско-украинской войны должно быть рассмотрено Конгрессом. Однако, по его словам, когда речь идет об обмене территориями, российские войска вряд ли покинут территорию Украины.

В то же время, по словам сенатора, США не хотят завершать войну так, чтобы Россия получила вознаграждение за свою агрессию.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Украина, а не россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны.

На это ответил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что именно россия, а не Украина, отклонила мирный план, подготовленный США. Также он добавил, что единственным ответом России были ракетные обстрелы, поэтому нужно усиливать давление на нее.