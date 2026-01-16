Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения

$43.180.08
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо встретилась с Трампом в Белом доме
США в Совбезе ООН угрожают решительными действиями против Ирана, а РФ единственная, кто поддержала Тегеран
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 января
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской Самаре
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 64906 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 63744 просмотра
Дональд Трамп
Каролин Ливитт
Николас Мадуро
Эмманюэль Макрон
Троэльс Лунд Поульсен
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Белый дом
Венесуэла
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Юлия Тимошенко прибыла в суд, где ей будут избирать меру пресечения. Прокурор ходатайствует о залоге в 50 млн грн по делу о предложении неправомерной выгоды народным депутатам.

Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прибыла в зал суда, где ей, как ожидается, будут избирать меру пресечения, о чем свидетельствует распространенное медиа видео из зала суда, пишет УНН.

Дополнение

Прокурор 16 января подал в суд ходатайство о применении к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителю фракции в ВР.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, "подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований".

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты наперед и был рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях - относительно воздержания или неучастия в голосовании", - рассказали в САП.

Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Юлия Шрамко

