Премьер Молдовы высказал свое мнение относительно вероятного объединения его страны с Румынией, оппозиция заявляет о госизмене

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что лично проголосовал бы за объединение с Румынией, однако на посту главы правительства сосредоточен на реализации воли большинства - интеграции страны в Европейский Союз. Об этом он сказал, комментируя вопрос возможного референдума, сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

По словам Мунтяну, его личные убеждения как гражданина склоняются к унионизму, но статус премьер-министра обязывает его действовать в рамках стратегического курса, избранного народом.

Как гражданин Александру Мунтяну я бы проголосовал за объединение с Румынией. Но как премьер-министр Молдовы я обязан выполнить волю большинства граждан нашей страны, которые уже трижды проголосовали за то, что стратегическая цель Молдовы - интеграция в Европейский союз - отметил глава правительства.

Он также подчеркнул, что в условиях войны в соседней Украине и регулярных инцидентов с падением дронов у границ Молдовы, приоритетом номер один для государства является сохранение мира и безопасности.

Общая риторика с президентом

Заявление Мунтяну прозвучало через несколько дней после аналогичного выступления президента Майи Санду. 11 января в британском подкасте "The Rest Is Politics" она также призналась, что поддержала бы объединение с Румынией на референдуме, поскольку малой стране трудно самостоятельно противостоять агрессии России. В то же время Санду признала, что сейчас в молдавском обществе нет большинства для такого шага, поэтому реалистичной целью остается вступление в ЕС.

Реакция общества и оппозиции

Откровенность первых лиц государства вызвала бурную дискуссию в Молдове. Представители пророссийской оппозиции уже обвинили руководство страны в "государственной измене" и требуют отставки правительства.

Майя Санду заявила, что поддержит объединение Молдовы с Румынией, если будет референдум