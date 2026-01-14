$43.260.18
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
Эксклюзив
13 января, 17:19
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
13 января, 08:22
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзивы
Бухарест готов к объединению с Молдовой, если Кишинев этого пожелает - советник президента Румынии

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Советник президента Румынии Дана Никушора, депутат Европарламента Эуджен Томак заявил о готовности к переговорам по объединению с Молдовой. Это решение зависит от воли Кишинева и поддержки партнеров.

Румыния готова серьезно и в любой момент начать переговоры об объединении с Молдовой в единое государство. Об этом в интервью CaleaEuropeanа заявил советник президента Румынии Дана Никушора, депутат Европарламента Эуджен Томак, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Бухарест не может "игнорировать контекст в Кишиневе", где большинство, избранное на честных выборах, является проевропейским.

Румыния готова в любое время сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, при условии, если Республика Молдова рассматривает его как вариант. ... Это их право решать свое будущее

- сказал политик.

На вопрос, готова ли Румыния к сценарию воссоединения, в частности с точки зрения необходимой поддержки со стороны партнеров ЕС, союзников по НАТО и США, Томак ответил, что "все наши партнеры знают, что в Румынии и Республике Молдова живут одни и те же люди", и призвал отнестись к проведению этой дискуссии "чрезвычайно ответственно и серьезно".

"Я считаю, что любой румын доброй воли, независимо от того, на какой стороне Прута он живет, рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс", - резюмировал Томак.

Контекст

На днях президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосует за объединение с Румынией в случае проведения соответствующего референдума. По словам главы государства, такой шаг поможет защитить демократию страны от растущего давления со стороны Российской Федерации.

Несмотря на личную позицию президента, идея воссоединения пока не имеет единодушной поддержки среди населения. Хотя около 1,5 миллиона молдаван уже имеют румынское гражданство, данные последних социологических опросов свидетельствуют, что лишь около трети граждан выступают за объединение с Бухарестом.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кишинёв
НАТО
Майя Санду
Европейский Союз
Румыния
Соединённые Штаты
Молдова