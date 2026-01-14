Бухарест готов к объединению с Молдовой, если Кишинев этого пожелает - советник президента Румынии

Румыния готова серьезно и в любой момент начать переговоры об объединении с Молдовой в единое государство. Об этом в интервью CaleaEuropeanа заявил советник президента Румынии Дана Никушора, депутат Европарламента Эуджен Томак, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Бухарест не может "игнорировать контекст в Кишиневе", где большинство, избранное на честных выборах, является проевропейским.

Румыния готова в любое время сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, при условии, если Республика Молдова рассматривает его как вариант. ... Это их право решать свое будущее - сказал политик.

На вопрос, готова ли Румыния к сценарию воссоединения, в частности с точки зрения необходимой поддержки со стороны партнеров ЕС, союзников по НАТО и США, Томак ответил, что "все наши партнеры знают, что в Румынии и Республике Молдова живут одни и те же люди", и призвал отнестись к проведению этой дискуссии "чрезвычайно ответственно и серьезно".

"Я считаю, что любой румын доброй воли, независимо от того, на какой стороне Прута он живет, рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс", - резюмировал Томак.

Контекст

На днях президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосует за объединение с Румынией в случае проведения соответствующего референдума. По словам главы государства, такой шаг поможет защитить демократию страны от растущего давления со стороны Российской Федерации.

Несмотря на личную позицию президента, идея воссоединения пока не имеет единодушной поддержки среди населения. Хотя около 1,5 миллиона молдаван уже имеют румынское гражданство, данные последних социологических опросов свидетельствуют, что лишь около трети граждан выступают за объединение с Бухарестом.

