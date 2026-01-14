$43.260.18
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
13 січня, 17:19
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
13 січня, 14:15
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
13 січня, 12:46
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
13 січня, 08:22
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – Зеленський
12 січня, 17:49
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Бухарест готовий до об'єднання з Молдовою, якщо Кишинів цього забажає - радник президента Румунії

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Радник президента Румунії Дана Нікушора, депутат Європарламенту Еуджен Томак заявив про готовність до переговорів щодо об'єднання з Молдовою. Це рішення залежить від волі Кишинева та підтримки партнерів.

Бухарест готовий до об'єднання з Молдовою, якщо Кишинів цього забажає - радник президента Румунії

Румунія готова серйозно і в будь-який момент почати переговори про об'єднання з Молдовою в єдину державу. Про це в інтерв'ю CaleaEuropeanа заявив радник президента Румунії Дана Нікушора, депутат Європарламенту Еуджен Томак, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, Бухарест не може "ігнорувати контекст у Кишиневі", де більшість, обрана на чесних виборах, є проєвропейською.

Румунія готова будь-коли сісти за стіл переговорів та серйозно обговорити цей сценарій, за умови, якщо Республіка Молдова розглядає його як варіант. ... Це їхнє право вирішувати своє майбутнє

- сказав політик.

На запитання, чи готова Румунія до сценарію возз’єднання, зокрема з точки зору необхідної підтримки з боку партнерів ЄС, союзників по НАТО та США, Томак відповів, що "всі наші партнери знають, що в Румунії та Республіці Молдова живуть одні й ті ж люди", і закликав поставитися до проведення цієї дискусії "надзвичайно відповідально та серйозно".

"Я вважаю, що будь-який румун доброї волі, незалежно від того, на якому боці Прута він живе, розглядає тему об'єднання двох держав як природний процес", - резюмував Томак.

Контекст

Днями президентка Молдови Майя Санду заявила, що проголосує за об’єднання з Румунією у разі проведення відповідного референдуму. За словами глави держави, такий крок допоможе захистити демократію країни від зростаючого тиску з боку російської федерації.

Попри особисту позицію президентки, ідея возз'єднання наразі не має одностайної підтримки серед населення. Хоча близько 1,5 мільйона молдаван вже мають румунське громадянство, дані останніх соціологічних опитувань свідчать, що лише близько третини громадян виступають за об’єднання з Бухарестом.

Президент Румунії заявив, що ЄС відкриє перший кластер про переговори щодо вступу Молдови 4 липня26.06.25, 18:08 • 2907 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

