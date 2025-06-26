Президент Румунії заявив, що ЄС відкриє перший кластер про переговори щодо вступу Молдови 4 липня

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що 4 липня Європейський Союз відкриє перший кластер про переговори про вступ Молдови до ЄС. Відповідна заява Нікушора Дана була опублікована на сайті Європейської Комісії, пише УНН.

На прохання Румунії, Європейська Рада підтвердить підтримку ЄС Республіці Молдова напередодні саміту ЄС-Молдова. Що стосується європейської безпеки і оборони, Румунія готова бути частиною ініціатив ЄС з метою консолідації нашої європейської оборонної промисловості – заявив Дан.

Зазначається, що ця важлива подія відбудеться під час саміту "ЄС – Молдова" в Кишиневі. Переговори стартують з кластера "Фундаментальні цінності".

Водночас, саміт Європейської Ради має відбутися 26-27 червня в Брюсселі. У проєкті комюніке, який планують ухвалити за результатами зустрічі, повідомлятиметься про намір ЄС посилити санкції проти росії та виділити Україні обіцяні 30,6 млрд євро.

На саміті також буде обговорено прогрес України у процесі вступу до ЄС. Україна вже подала документи на розгляд Єврокомісії для відкриття трьох переговорних кластерів: "Основи процесу вступу в ЄС", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини".

Доповнення

Лідери ЄС, за винятком Угорщини, як очікується, "похвалять Україну за темпи реформ, пов’язаних із вступом" до блоку. Будапешт тримається за позицію щодо вето на заявку України на вступ до ЄС після "референдуму"

"Проблема полягає у війні. Якби ми інтегрували Україну в ЄС, ми б інтегрували війну, ми б не хотіли бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни", - сказав Орбан.