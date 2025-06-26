Лідери ЄС, окрім Угорщини, похвалять Україну за реформи для вступу, Орбан тримається за вето - Euractiv

Лідери ЄС, за винятком Угорщини, як очікується, "похвалять Україну за темпи реформ, пов’язаних із вступом" до блоку, з посиланням на проект проектом висновків саміту ЄС повідомляє Euractiv, вказуючи, що Будапешт тримається за позицію щодо вето на заявку України на вступ до ЄС після "референдуму", пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив журналістам у Брюсселі на саміті ЄС, що, виходячи з результатів свого "референдуму", він планує продовжувати накладати вето на відкриття будь-яких подальших розділів переговорів ЄС з Україною.

Пропагандистські консультації VOKS2025 в Угорщині щодо України виявилися маніпуляцією Орбана напередодні виборів - МЗС

"Проблема полягає у війні. Якби ми інтегрували Україну в ЄС, ми б інтегрували війну, ми б не хотіли бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни", - сказав Орбан.

Лідери ЄС мали прийняти Володимира Зеленського через відеодзвінок під час саміту у четвер, але було зрозуміло, що вони не зможуть досягти прогресу у питанні вступу України, пише видання.

Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги

Очікується, що лідери ЄС, за винятком Угорщини, "похвалять Україну за темпи реформ, пов’язаних із вступом, за найскладніших обставин" - згідно з останнім проектом висновків саміту ЄС, з яким ознайомився Euractiv.

Єврокомісія шукає обхідні шляхи на тлі загрози вето Угорщини на відкриття переговорів про вступ України до ЄС - Politico

Брюссель та польське головування в ЄС, як вказано, спочатку сподівалися відкрити перший переговорний кластер щодо членства України та Молдови в ЄС, пов’язаний з так званими "основами" спільних цінностей, верховенства права, незалежної судової системи та прав людини, навесні.

Згідно з внутрішньою оцінкою Європейської комісії, з якою ознайомився Euractiv, "і Україна, і Молдова будуть по суті готові розпочати переговори щодо цього розділу".

Посилаючись на це, очікується, що лідери 26 країн ЄС заявлять, що вони "враховують оцінку Єврокомісії про те, що кластер "основ" готовий до відкриття" - пише видання.

Будапешт гальмував прогрес України протягом місяців, головним чином через скарги на дискримінацію національних меншин, а також через дедалі більш дружній до росії курс щодо України, зазначає видання.

Напруженість загострилася нещодавно, коли обидві сторони вислали дипломатів після того, як Україна заявила про викриття угорської шпигунської мережі на Закарпатті, де проживає значна кількість етнічних угорців.

СБУ вперше викрила агентурну мережу розвідки Угорщини: затримано двох агентів

Будапешт скористався цим як можливістю знову відкласти переговори щодо національних меншин, пише видання.

Виступаючи перед журналістами в Брюсселі, міністр з європейських справ Польщі Адам Шлапка відкинув думку про те, що польське головування зазнало провалу.

"Ми дуже тісно співпрацювали з Єврокомісією і зробили все можливе стосовно цього - усе готове до рішення", - сказав Шлапка.

Відповідаючи на запитання щодо постійних перешкод з боку Угорщини, Шлапка заявив, що він "закликатиме угорський уряд запитати угорську меншину в Україні, чи хочуть вони, щоб Україна вступила до ЄС".

"Я вважаю, що меншина цього хоче", - додав він.

Польща оцінила можливість угоди на саміті щодо нових санкцій ЄС проти рф