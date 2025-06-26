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Лидеры ЕС, кроме Венгрии, похвалят Украину за реформы для вступления, Орбан держится за вето - Euractiv

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Лидеры 26 стран ЕС отметят успехи реформ Украины на пути к вступлению / Венгрия против, ссылаясь на свой "референдум" и якобы интеграцию войны.

Лидеры ЕС, кроме Венгрии, похвалят Украину за реформы для вступления, Орбан держится за вето - Euractiv

Лидеры ЕС, за исключением Венгрии, как ожидается, "похвалят Украину за темпы реформ, связанных со вступлением" в блок, со ссылкой на проект выводов саммита ЕС сообщает Euractiv, указывая, что Будапешт держится за позицию относительно вето на заявку Украины на вступление в ЕС после "референдума", пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам в Брюсселе на саммите ЕС, что, исходя из результатов своего "референдума", он планирует продолжать накладывать вето на открытие любых дальнейших разделов переговоров ЕС с Украиной.

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"Проблема заключается в войне. Если бы мы интегрировали Украину в ЕС, мы бы интегрировали войну, мы бы не хотели быть в одном сообществе со страной, которая находится в состоянии войны", - сказал Орбан.

Лидеры ЕС должны были принять Владимира Зеленского по видеосвязи во время саммита в четверг, но было понятно, что они не смогут достичь прогресса в вопросе вступления Украины, пишет издание.

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Ожидается, что лидеры ЕС, за исключением Венгрии, "похвалят Украину за темпы реформ, связанных со вступлением, в самых сложных обстоятельствах"

- согласно последнему проекту выводов саммита ЕС, с которым ознакомился Euractiv.

Еврокомиссия ищет обходные пути на фоне угрозы вето Венгрии на открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС - Politico26.06.25, 15:42 • 1170 просмотров

Брюссель и польское председательство в ЕС, как указано, сначала надеялись открыть первый переговорный кластер по членству Украины и Молдовы в ЕС, связанный с так называемыми "основами" общих ценностей, верховенства права, независимой судебной системы и прав человека, весной.

Согласно внутренней оценке Европейской комиссии, с которой ознакомился Euractiv, "и Украина, и Молдова будут по сути готовы начать переговоры по этому разделу".

Ссылаясь на это, ожидается, что лидеры 26 стран ЕС заявят, что они "принимают во внимание оценку Еврокомиссии о том, что кластер "основ" готов к открытию"

- пишет издание.

Будапешт тормозил прогресс Украины в течение месяцев, главным образом из-за жалоб на дискриминацию национальных меньшинств, а также из-за все более дружественного к россии курса в отношении Украины, отмечает издание.

Напряженность обострилась недавно, когда обе стороны выслали дипломатов после того, как Украина заявила о разоблачении венгерской шпионской сети на Закарпатье, где проживает значительное количество этнических венгров.

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Будапешт воспользовался этим как возможностью снова отложить переговоры по национальным меньшинствам, пишет издание.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, министр по европейским делам Польши Адам Шлапка отверг мнение о том, что польское председательство потерпело провал.

"Мы очень тесно сотрудничали с Еврокомиссией и сделали все возможное в отношении этого - все готово к решению", - сказал Шлапка.

Отвечая на вопрос о постоянных препятствиях со стороны Венгрии, Шлапка заявил, что он "будет призывать венгерское правительство спросить венгерское меньшинство в Украине, хотят ли они, чтобы Украина вступила в ЕС".

"Я считаю, что меньшинство этого хочет", - добавил он.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Молдова
Tesla
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