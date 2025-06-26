Лидеры ЕС, кроме Венгрии, похвалят Украину за реформы для вступления, Орбан держится за вето - Euractiv
Киев • УНН
Лидеры 26 стран ЕС отметят успехи реформ Украины на пути к вступлению / Венгрия против, ссылаясь на свой "референдум" и якобы интеграцию войны.
Лидеры ЕС, за исключением Венгрии, как ожидается, "похвалят Украину за темпы реформ, связанных со вступлением" в блок, со ссылкой на проект выводов саммита ЕС сообщает Euractiv, указывая, что Будапешт держится за позицию относительно вето на заявку Украины на вступление в ЕС после "референдума", пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам в Брюсселе на саммите ЕС, что, исходя из результатов своего "референдума", он планирует продолжать накладывать вето на открытие любых дальнейших разделов переговоров ЕС с Украиной.
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"Проблема заключается в войне. Если бы мы интегрировали Украину в ЕС, мы бы интегрировали войну, мы бы не хотели быть в одном сообществе со страной, которая находится в состоянии войны", - сказал Орбан.
Лидеры ЕС должны были принять Владимира Зеленского по видеосвязи во время саммита в четверг, но было понятно, что они не смогут достичь прогресса в вопросе вступления Украины, пишет издание.
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Брюссель и польское председательство в ЕС, как указано, сначала надеялись открыть первый переговорный кластер по членству Украины и Молдовы в ЕС, связанный с так называемыми "основами" общих ценностей, верховенства права, независимой судебной системы и прав человека, весной.
Согласно внутренней оценке Европейской комиссии, с которой ознакомился Euractiv, "и Украина, и Молдова будут по сути готовы начать переговоры по этому разделу".
Ссылаясь на это, ожидается, что лидеры 26 стран ЕС заявят, что они "принимают во внимание оценку Еврокомиссии о том, что кластер "основ" готов к открытию"
Будапешт тормозил прогресс Украины в течение месяцев, главным образом из-за жалоб на дискриминацию национальных меньшинств, а также из-за все более дружественного к россии курса в отношении Украины, отмечает издание.
Напряженность обострилась недавно, когда обе стороны выслали дипломатов после того, как Украина заявила о разоблачении венгерской шпионской сети на Закарпатье, где проживает значительное количество этнических венгров.
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Будапешт воспользовался этим как возможностью снова отложить переговоры по национальным меньшинствам, пишет издание.
Выступая перед журналистами в Брюсселе, министр по европейским делам Польши Адам Шлапка отверг мнение о том, что польское председательство потерпело провал.
"Мы очень тесно сотрудничали с Еврокомиссией и сделали все возможное в отношении этого - все готово к решению", - сказал Шлапка.
Отвечая на вопрос о постоянных препятствиях со стороны Венгрии, Шлапка заявил, что он "будет призывать венгерское правительство спросить венгерское меньшинство в Украине, хотят ли они, чтобы Украина вступила в ЕС".
"Я считаю, что меньшинство этого хочет", - добавил он.
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