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Президент Румынии заявил, что ЕС откроет первый кластер переговоров о вступлении Молдовы 4 июля

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что 4 июля Европейский Союз откроет первый кластер переговоров о вступлении Молдовы. Это событие состоится во время саммита "ЕС – Молдова" в Кишинёве, начиная с кластера "Фундаментальные ценности".

Президент Румынии заявил, что ЕС откроет первый кластер переговоров о вступлении Молдовы 4 июля

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что 4 июля Европейский Союз откроет первый кластер по переговорам о вступлении Молдовы в ЕС. Соответствующее заявление Никушора Дана было опубликовано на сайте Европейской Комиссии, пишет УНН.

По просьбе Румынии, Европейский Совет подтвердит поддержку ЕС Республике Молдова накануне саммита ЕС-Молдова. Что касается европейской безопасности и обороны, Румыния готова быть частью инициатив ЕС с целью консолидации нашей европейской оборонной промышленности 

– заявил Дан.

Отмечается, что это важное событие состоится во время саммита "ЕС – Молдова" в Кишинёве. Переговоры стартуют с кластера "Фундаментальные ценности".

В то же время саммит Европейского Совета должен состояться 26-27 июня в Брюсселе. В проекте коммюнике, который планируют принять по результатам встречи, будет сообщаться о намерении ЕС усилить санкции против России и выделить Украине обещанные 30,6 млрд евро.

На саммите также будет обсужден прогресс Украины в процессе вступления в ЕС. Украина уже подала документы на рассмотрение Еврокомиссии для открытия трёх переговорных кластеров: "Основы процесса вступления в ЕС", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения".

Дополнение

Лидеры ЕС, за исключением Венгрии, как ожидается, "похвалят Украину за темпы реформ, связанных со вступлением" в блок. Будапешт держится за позицию относительно вето на заявку Украины на вступление в ЕС после "референдума"

"Проблема заключается в войне. Если бы мы интегрировали Украину в ЕС, мы бы интегрировали войну, мы бы не хотели быть в одном сообществе со страной, которая находится в состоянии войны", - сказал Орбан.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Кишинёв
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Брюссель
Румыния
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Молдова
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