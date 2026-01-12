Майя Санду заявила, що підтримає об’єднання Молдови з Румунією, якщо буде референдум

$43.080.09
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 2608 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 6384 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 10369 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 18883 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 15401 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 17511 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 36324 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36297 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29033 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбамиPhoto12 січня, 09:43 • 4848 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 33087 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 12587 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 14709 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 28041 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі

Ексклюзив

14:17 • 18883 перегляди
Ексклюзив
14:17 • 18883 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 28094 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 36324 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 33139 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 38370 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Вашингтон
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 31749 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 27541 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 33561 перегляди
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 35760 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 91808 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
NASAMS

Майя Санду заявила, що підтримає об’єднання Молдови з Румунією, якщо буде референдум

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що проголосує за об'єднання з Румунією у разі проведення референдуму. Вона вважає, що це допоможе захистити демократію країни від тиску росії.

Майя Санду заявила, що підтримає об’єднання Молдови з Румунією, якщо буде референдум

Президентка Молдови Майя Санду в інтерв’ю британському подкасту повідомила, що проголосує за об’єднання з Румунією у разі проведення відповідного референдуму. За словами глави держави, такий крок допоможе захистити демократію країни від зростаючого тиску з боку російської федерації. Про це пише УНН.

Деталі

Санду наголосила, що в сучасних геополітичних умовах невеликим державам стає дедалі складніше зберігати суверенітет.

Маленькій країні, як Молдова, стає дедалі важче вижити як демократія, як суверенна країна і, звичайно, протистояти росії

- зазначила вона.

Президент, чия партія отримала новий мандат на виборах у вересні минулого року, неодноразово звинувачувала кремль у втручанні у внутрішні справи Молдови. Об’єднання з сусідньою Румунією автоматично означало б для Кишинева вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Громадська думка та шлях до ЄС

Попри особисту позицію президентки, ідея возз'єднання наразі не має одностайної підтримки серед населення. Хоча близько 1,5 мільйона молдаван вже мають румунське громадянство, дані останніх соціологічних опитувань свідчать, що лише близько третини громадян виступають за об’єднання з Бухарестом.

росія активізує діяльність у Придністров'ї для відволікання ресурсів України - розвідка10.12.25, 13:06 • 4792 перегляди

Санду визнала ці розбіжності та підкреслила, що на даному етапі стратегічною та "більш реалістичною метою" залишається інтеграція до ЄС. Уряд країни планує завершити процес вступу до Євросоюзу до 2030 року, попри необхідність проведення складних реформ та протидію з боку проросійських сил всередині країни. 

Молдова закриває "російський дім": парламент денонсуватиме угоду з рф про культурні центри27.11.25, 18:09 • 4240 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Кишинів
НАТО
Мая Санду
Європейський Союз
Бухарест
Румунія
Молдова