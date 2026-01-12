Майя Санду заявила, що підтримає об’єднання Молдови з Румунією, якщо буде референдум
Київ • УНН
Президентка Молдови Майя Санду заявила, що проголосує за об'єднання з Румунією у разі проведення референдуму. Вона вважає, що це допоможе захистити демократію країни від тиску росії.
Санду наголосила, що в сучасних геополітичних умовах невеликим державам стає дедалі складніше зберігати суверенітет.
Деталі
Санду наголосила, що в сучасних геополітичних умовах невеликим державам стає дедалі складніше зберігати суверенітет.
Маленькій країні, як Молдова, стає дедалі важче вижити як демократія, як суверенна країна і, звичайно, протистояти росії
Президент, чия партія отримала новий мандат на виборах у вересні минулого року, неодноразово звинувачувала кремль у втручанні у внутрішні справи Молдови. Об’єднання з сусідньою Румунією автоматично означало б для Кишинева вступ до Європейського Союзу та НАТО.
Громадська думка та шлях до ЄС
Попри особисту позицію президентки, ідея возз'єднання наразі не має одностайної підтримки серед населення. Хоча близько 1,5 мільйона молдаван вже мають румунське громадянство, дані останніх соціологічних опитувань свідчать, що лише близько третини громадян виступають за об’єднання з Бухарестом.
Санду визнала ці розбіжності та підкреслила, що на даному етапі стратегічною та "більш реалістичною метою" залишається інтеграція до ЄС. Уряд країни планує завершити процес вступу до Євросоюзу до 2030 року, попри необхідність проведення складних реформ та протидію з боку проросійських сил всередині країни.
