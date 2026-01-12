Президент Молдовы Майя Санду в интервью британскому подкасту сообщила, что проголосует за объединение с Румынией в случае проведения соответствующего референдума. По словам главы государства, такой шаг поможет защитить демократию страны от растущего давления со стороны российской федерации. Об этом пишет УНН.

Детали

Санду подчеркнула, что в современных геополитических условиях небольшим государствам становится все сложнее сохранять суверенитет.

Маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выжить как демократия, как суверенная страна и, конечно, противостоять россии - отметила она.

Президент, чья партия получила новый мандат на выборах в сентябре прошлого года, неоднократно обвиняла кремль во вмешательстве во внутренние дела Молдовы. Объединение с соседней Румынией автоматически означало бы для Кишинева вступление в Европейский Союз и НАТО.

Общественное мнение и путь в ЕС

Несмотря на личную позицию президента, идея воссоединения пока не имеет единодушной поддержки среди населения. Хотя около 1,5 миллиона молдаван уже имеют румынское гражданство, данные последних социологических опросов свидетельствуют, что лишь около трети граждан выступают за объединение с Бухарестом.

Санду признала эти разногласия и подчеркнула, что на данном этапе стратегической и "более реалистичной целью" остается интеграция в ЕС. Правительство страны планирует завершить процесс вступления в Евросоюз до 2030 года, несмотря на необходимость проведения сложных реформ и противодействие со стороны пророссийских сил внутри страны.

