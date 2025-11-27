Молдова закрывает "русский дом": парламент денонсирует соглашение с РФ о культурных центрах

Парламент Молдовы принял во втором чтении решение денонсировать соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров. Как следствие, в Кишиневе закроют "русский дом". Решение поддержали 57 депутатов во время заседания 27 ноября. Об этом сообщает Newsmaker, пишет УНН.

Подробности

В пресс-службе парламента сообщили, что проект денонсации разработали по запросу Министерства иностранных дел после того, как в феврале 2025 года российские беспилотники нарушили воздушное пространство Молдовы.

В парламенте напомнили, что в соответствии с денонсированным соглашением Россия в 2009 году открыла в Кишиневе культурный центр. В то же время Молдова не открыла аналогичного центра в РФ, что уже нарушает баланс и цели договора.

Сторонники денонсации отмечают, что российский культурный центр подчинен посольству РФ и финансируется "Россотрудничеством", которое находится под международными санкциями.

В ЕС "Россотрудничество" квалифицируют как основной государственный орган, проецирующий мягкую силу Кремля и его гибридное влияние, включая продвижение так называемой концепции "русского мира" – добавили в парламенте.

Авторы проекта также подчеркивают, что в нынешней геополитической ситуации "соглашение с РФ можно использовать для продвижения искаженных нарративов, а это угрожает информационной безопасности Молдовы".

Справочно

Молдова и Россия подписали это соглашение в 1998 году. Оно имело целью популяризацию истории и культуры, а также информирование общественности о развитии политических, экономических, научных и образовательных процессов обоих государств. Однако из-за современной геополитической ситуации и высокого риска дезинформации Министерство культуры предложило денонсировать договор.

