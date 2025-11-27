Молдова закриває "російський дім": парламент денонсуватиме угоду з рф про культурні центри

Парламент Молдови ухвалив у другому читанні рішення денонсувати угоду з росією про створення та функціонування культурних центрів. Як наслідок, у Кишиневі закриють "російський дім". Рішення підтримали 57 депутатів під час засідання 27 листопада. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

У пресслужбі парламенту повідомили, що проєкт денонсації розробили за запитом Міністерства закордонних справ після того, як у лютому 2025 року російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови.

У парламенті нагадали, що відповідно до денонсованої угоди росія у 2009 році відкрила в Кишиневі культурний центр. Водночас Молдова не відкрила аналогічного центру в рф, що вже порушує баланс та цілі договору.

У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник

Прибічники денонсації зазначають, що російський культурний центр підпорядкований посольству рф і фінансується "россотрудничеством", яке перебуває під міжнародними санкціями.

В ЄС "россотрудничество" кваліфікують як основний державний орган, що проєктує м’яку силу кремля та його гібридний вплив, включно з просуванням так званої концепції "російського світу"