Молдова закриває "російський дім": парламент денонсуватиме угоду з рф про культурні центри
Київ • УНН
Парламент Молдови денонсував угоду з рф про культурні центри, що призведе до закриття "російського дому" в Кишиневі. Рішення підтримали 57 депутатів через порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками.
Парламент Молдови ухвалив у другому читанні рішення денонсувати угоду з росією про створення та функціонування культурних центрів. Як наслідок, у Кишиневі закриють "російський дім". Рішення підтримали 57 депутатів під час засідання 27 листопада. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.
Деталі
У пресслужбі парламенту повідомили, що проєкт денонсації розробили за запитом Міністерства закордонних справ після того, як у лютому 2025 року російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови.
У парламенті нагадали, що відповідно до денонсованої угоди росія у 2009 році відкрила в Кишиневі культурний центр. Водночас Молдова не відкрила аналогічного центру в рф, що вже порушує баланс та цілі договору.
Прибічники денонсації зазначають, що російський культурний центр підпорядкований посольству рф і фінансується "россотрудничеством", яке перебуває під міжнародними санкціями.
В ЄС "россотрудничество" кваліфікують як основний державний орган, що проєктує м’яку силу кремля та його гібридний вплив, включно з просуванням так званої концепції "російського світу"
Автори проєкту також підкреслюють, що в нинішній геополітичній ситуації "угоду з рф можна використовувати для просування викривлених наративів, а це загрожує інформаційній безпеці Молдови".
Довідково
Молдова та росія підписали цю угоду у 1998 році. Вона мала на меті популяризацію історії та культури, а також інформування громадськості про розвиток політичних, економічних, наукових та освітніх процесів обох держав. Проте через сучасну геополітичну ситуацію та високий ризик дезінформації Міністерство культури запропонувало денонсувати договір.
