Ексклюзив
15:25
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
15:30
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
15:25
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
13:38
Молдова закриває "російський дім": парламент денонсуватиме угоду з рф про культурні центри

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Парламент Молдови денонсував угоду з рф про культурні центри, що призведе до закриття "російського дому" в Кишиневі. Рішення підтримали 57 депутатів через порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками.

Молдова закриває "російський дім": парламент денонсуватиме угоду з рф про культурні центри

Парламент Молдови ухвалив у другому читанні рішення денонсувати угоду з росією про створення та функціонування культурних центрів. Як наслідок, у Кишиневі закриють "російський дім". Рішення підтримали 57 депутатів під час засідання 27 листопада. Про це повідомляє Newsmaker, пише УНН.

Деталі

У пресслужбі парламенту повідомили, що проєкт денонсації розробили за запитом Міністерства закордонних справ після того, як у лютому 2025 року російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови.

У парламенті нагадали, що відповідно до денонсованої угоди росія у 2009 році відкрила в Кишиневі культурний центр. Водночас Молдова не відкрила аналогічного центру в рф, що вже порушує баланс та цілі договору. 

У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник26.11.25, 17:02 • 22381 перегляд

Прибічники денонсації зазначають, що російський культурний центр підпорядкований посольству рф і фінансується "россотрудничеством", яке перебуває під міжнародними санкціями. 

В ЄС "россотрудничество" кваліфікують як основний державний орган, що проєктує м’яку силу кремля та його гібридний вплив, включно з просуванням так званої концепції "російського світу" 

– додали в парламенті.

Автори проєкту також підкреслюють, що в нинішній геополітичній ситуації "угоду з рф можна використовувати для просування викривлених наративів, а це загрожує інформаційній безпеці Молдови".

Довідково

Молдова та росія підписали цю угоду у 1998 році. Вона мала на меті популяризацію історії та культури, а також інформування громадськості про розвиток політичних, економічних, наукових та освітніх процесів обох держав. Проте через сучасну геополітичну ситуацію та високий ризик дезінформації Міністерство культури запропонувало денонсувати договір.

Молдова викликає посла рф через порушення свого повітряного простору дронами25.11.25, 13:14 • 2453 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Кишинів
Європейський Союз
Молдова