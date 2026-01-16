Прем'єр Молдови висловив свою думку щодо ймовірного об'єднання його країни із Румунією, опозиція заявляє про держзраду

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що особисто проголосував би за об'єднання з Румунією, проте на посаді глави уряду зосереджений на реалізації волі більшості - інтеграції країни до Європейського Союзу. Про це він сказав, коментуючи питання можливого референдуму, повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Деталі

За словами Мунтяну, його особисті переконання як громадянина схиляються до уніонізму, але статус прем'єр-міністра зобов'язує його діяти в межах стратегічного курсу, обраного народом.

Як громадянин Александру Мунтяну я б проголосовав за об'єднання з Румунією. Але як прем'єр-міністр Молдови я зобов'язаний виконати волю більшості громадян нашої країни, які вже тричі проголосували за те, що стратегічна ціль Молдови - інтеграція в Європейський союз - зазначив очільник уряду.

Він також підкреслив, що в умовах війни в сусідній Україні та регулярних інцидентів із падінням дронів біля кордонів Молдови, пріоритетом номер один для держави є збереження миру та безпеки.

Спільна риторика з президентом

Заява Мунтяну пролунала за кілька днів після аналогічного виступу президента Маї Санду. 11 січня в британському подкасті "The Rest Is Politics" вона також зізналася, що підтримала б об'єднання з Румунією на референдумі, оскільки малій країні важко самостійно протистояти агресії росії. Водночас Санду визнала, що наразі в молдовському суспільстві немає більшості для такого кроку, тому реалістичною метою залишається вступ до ЄС.

Реакція суспільства та опозиції

Відвертість перших осіб держави викликала бурхливу дискусію в Молдові. Представники проросійської опозиції вже звинуватили керівництво країни в "державній зраді" та вимагають відставки уряду.

