05:32
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
Ексклюзив
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 72688 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53
Прем'єр Молдови висловив свою думку щодо ймовірного об'єднання його країни із Румунією, опозиція заявляє про держзраду

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Прем'єр Молдови Александру Мунтяну заявив, що особисто підтримав би об'єднання з Румунією, проте на посаді глави уряду зосереджений на інтеграції до ЄС. Його заява викликала звинувачення в держзраді від опозиції.

Прем'єр Молдови висловив свою думку щодо ймовірного об'єднання його країни із Румунією, опозиція заявляє про держзраду

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що особисто проголосував би за об'єднання з Румунією, проте на посаді глави уряду зосереджений на реалізації волі більшості - інтеграції країни до Європейського Союзу. Про це він сказав, коментуючи питання можливого референдуму, повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Деталі

За словами Мунтяну, його особисті переконання як громадянина схиляються до уніонізму, але статус прем'єр-міністра зобов'язує його діяти в межах стратегічного курсу, обраного народом.

Як громадянин Александру Мунтяну я б проголосовав за об'єднання з Румунією. Але як прем'єр-міністр Молдови я зобов'язаний виконати волю більшості громадян нашої країни, які вже тричі проголосували за те, що стратегічна ціль Молдови - інтеграція в Європейський союз

- зазначив очільник уряду.

Бухарест готовий до об'єднання з Молдовою, якщо Кишинів цього забажає - радник президента Румунії14.01.26, 02:09 • 14406 переглядiв

Він також підкреслив, що в умовах війни в сусідній Україні та регулярних інцидентів із падінням дронів біля кордонів Молдови, пріоритетом номер один для держави є збереження миру та безпеки.

Спільна риторика з президентом

Заява Мунтяну пролунала за кілька днів після аналогічного виступу президента Маї Санду. 11 січня в британському подкасті "The Rest Is Politics" вона також зізналася, що підтримала б об'єднання з Румунією на референдумі, оскільки малій країні важко самостійно протистояти агресії росії. Водночас Санду визнала, що наразі в молдовському суспільстві немає більшості для такого кроку, тому реалістичною метою залишається вступ до ЄС.

Реакція суспільства та опозиції

Відвертість перших осіб держави викликала бурхливу дискусію в Молдові. Представники проросійської опозиції вже звинуватили керівництво країни в "державній зраді" та вимагають відставки уряду. 

Майя Санду заявила, що підтримає об’єднання Молдови з Румунією, якщо буде референдум12.01.26, 21:28 • 5003 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мая Санду
Європейський Союз
Румунія
Україна
Молдова