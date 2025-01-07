беларусь наращивает военное присутствие у границы: в СНБО ответили, есть ли угроза вторжения
Киев • УНН
Глава ЦПД при СНБО заявил об отсутствии угрозы вторжения регулярных войск беларуси. Мониторинговая группа сообщает о переброске подразделений вс рф в приграничные районы.
Угрозы вторжения регулярных войск беларуси нет. Об этом сообщил глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.
"По состоянию на сейчас угрозы вторжения регулярных войск беларуси со стороны этой страны нет", - сообщил Коваленко.
По его словам, информация отдельных пабликов о наращивании войск беларуси по ту сторону границы не означает создание ударных группировок и подготовку к наступательным действиям.
"Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в приграничье", - резюмировал он.
Добавим
Ранее мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" сообщил, что "беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничье".
"Подразделения Сухопутных войск вс рф были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы", - говорится в сообщении.
По данным "Беларускі Гаюн", в конце декабря из россии в беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 вкс рф.
лукашенко утверждает, что белорусь втягивают в войну и она может не выдержать как государство7 янв. 2025, 12:56 • 21328 просмотров