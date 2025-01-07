беларусь наращивает военное присутствие у границы: в СНБО ответили, есть ли угроза вторжения

Угрозы вторжения регулярных войск беларуси нет. Об этом сообщил глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.

"По состоянию на сейчас угрозы вторжения регулярных войск беларуси со стороны этой страны нет", - сообщил Коваленко.

По его словам, информация отдельных пабликов о наращивании войск беларуси по ту сторону границы не означает создание ударных группировок и подготовку к наступательным действиям.

"Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в приграничье", - резюмировал он.

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Ранее мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" сообщил, что "беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничье".

"Подразделения Сухопутных войск вс рф были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы", - говорится в сообщении.

По данным "Беларускі Гаюн", в конце декабря из россии в беларусь прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 вкс рф.

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